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ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası

ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası
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ABD'de Türkiye karşıtlığıyla bilinen eski senatör Bob Menendez, rüşvet ve yolsuzluğun da bulunduğu 16 ayrı suçtan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski ABD Senatörü Bob Menendez, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarından 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BOB MENENDEZ'E 11 YIL HAPİS CEZASI

ABD'de Türkiye karşıtlığıyla bilinen eski senatör Bob Menendez'le ilgili karar verildi. Menendez, rüşvet, gasp ve yolsuzluk suçlamalarından 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Menendez, siyasi ayrıcalıklar karşılığında altın külçeleri ve nakit para da dahil olmak üzere rüşvet kabul etme iddialarıyla bağlantılı 16 suçlamadan suçlu bulundu.

ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası

YÜZ BİNLERCE DOLARLIK RÜŞVET

Suçlu bulunmasının ardından senatörlükten istifa eden 71 yaşındaki Menendez, New Jersey'den Demokrat milletvekili adayı olmuştu. Temmuz ayında New York'taki bir federal jüri, Menendez'i yüz binlerce dolar rüşvet almaktan ve kayıt dışı yabancı ajan olarak hareket etmekten suçlu bulmuştu.

ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası

Savcılar, Menendez'in New Jersey'li üç iş adamından (Fred Daibes, Wael Hana ve Jose Uribe) rüşvet aldığını iddia etti; bunlar arasında altın külçeleri, ipotek ödemeleri, lüks bir araba ve 480.000 dolardan fazla nakit de vardı. Karşılığında, iddiaya göre bireyleri kovuşturmaya karşı korudu ve ofisini Mısır ve Katar hükümetlerine fayda sağlamak için kullandı.

Ağustos ayında Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığından istifa eden Menendez, ABD'deki Yunan ve Ermeni lobileriyle açık bağları nedeniyle NATO müttefiki Türkiye'ye silah satışına karşı çıkmasıyla da biliniyordu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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