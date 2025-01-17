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ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

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Elon Musk'a ait olan SpaceX roketinin parçalanması sonucu gökyüzünde ortaya çıkan enkaz, ABD'de uçuş aksaklıklarına neden oldu. Florida'dan seyahat ederken çektiği görüntülere ilişkin konuşan Clint Gerald, "Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti." ifadelerini kullandı.

Elon Musk'a ait SpaceX roketinin parçalanması sonucu gökyüzünde ender görülecek görüntüler ortaya çıktı. Roketin parçalanması sonucu enkazın gökyüzünde sürüklenmesi, ABD'de uçuşların aksamasına da neden oldu. Olayı Florida'dan seyahat ederken görüntüleyen görgü tanığı Clint Gerald, şaşkınlığını gizleyemedi.

ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

"ÜRKÜTÜCÜ AMA BİR O KADAR DA MÜTHİŞTİ"

Gerald, olayı anlatırken "Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti. Herkesin bunun ne olabileceğine dair bir teorisi vardı; havai fişekler, meteorlar, dronlar ve UFO'lar. Neler olup bittiğini öğrendikten sonra rahatladık" dedi.

SPACEX, ABD'Lİ VE JAPON ŞİRKETLERE AİT İKİ ARACI UZAYA FIRLATTI

Öte yandan dün SpaceX, ABD'li ve Japon şirketlere ait iki uzay aracını, Ay'da araştırmalar yapmak üzere uzaya gönderdi. Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, söz konusu iki uzay aracı, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

10 DENEY YAPACAK

Ay'a ilk misyonunu gerçekleştiren ABD'li şirket Firefly Aerospace'in uzay aracı "Blue Ghost"un Ay'dan toz toplayacağı ve yüzeyin sıcaklığını ölçerek, gelecekte ay yüzeyinde giyilebilecek kıyafetlerle ilgili araştırmalar dahil 10 deney yapacağı ifade edildi.

JAPONLARIN UZAY ARACI AY'A İNİŞ SIRASINDA DÜŞTÜ

Japon firması Ispace firmasına ait "Hakuto-R" Görev-1 uzay aracı 21 Mart'ta başarıyla Ay'ın yörüngesine girmiş ancak Ispace, 26 Nisan'da Ay yüzeyine inmesi beklenen aracın Tokyo kontrol merkeziyle irtibatının kesildiğini, uzay aracının iniş girişimi sırasında düşmüş olabileceğini açıklamıştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ise 25 Mayıs'ta Ispace'in "Hakuto-R" Görev-1 uzay aracının enkazı olduğu değerlendirilen 4 büyük kraterin fotoğraflarını çekmişti. Ispace'in mürettebatsız uzay aracı, Aralık 2022'de ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti.

ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıVEFA:

Vay be şu hale bak adamlar bilimde, ilimde yarışıyor. Biz bağnazlık, yobazlıkta!..

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Haber Yorumlarızırzop:

adamlar roketleri patlata patlata işin uzmanı oldular, bizde bi roket patlasa vay sizin yapacağınız işin diye yerden yere vururlar ama adamlar bu patlamadan bile gurur duyuyor, çünkü biliyor bu yanlış doğruya bir adım daha yaklaştırıyor onları

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Haber YorumlarıMustapha Kose:

söylenecek cok şey var ama anlayan olmaz.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP'nin trolleri çıkın sahaya

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Haber YorumlarıMurat Celik:

şuradaki haberi bile CHP'li troller meşhurlaştırmış

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