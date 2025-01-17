ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan dünyanın en büyük elektrik santrallerinden Moss Landing Enerji Santrali'nde yangın çıktı. Çevreye yayılan zehirli duman nedeniyle binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

San Francisco'ya 210 kilometre uzaklıktaki tesiste Perşembe günü başlayan yangında, depolanan bataryaların yüzde 40'ı yandı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi.

Monterey Bölgesi sözcüsü Nicholas Pasculli, yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın can güvenliği için tahliye emrine uymaları hayati önem taşıyor. Güvenlik güçlerimiz ve itfaiye ekiplerimizin yönlendirmelerini dikkate almalarını rica ediyoruz" dedi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için hazır bekliyor ancak bataryaların özel yapısı nedeniyle su kullanılamıyor. Yetkililerin açıklamasına göre, bataryaların kendi kendine yanıp sönmesi bekleniyor.

Bölgedeki eğitim kurumları Cuma günü için tatil edilirken, 12 kilometre uzaklıktaki Santa Cruz sakinlerinden pencerelerini kapalı tutmaları ve klimalarını kapatmaları istendi.

Tesisin işletmecisi Vistra Corp'tan yapılan yazılı açıklamada, "Önceliğimiz halkın ve çalışanlarımızın güvenliği. Acil durum ekiplerinin özverili çalışmaları için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soruşturmanın yangın söndükten sonra başlayacağı bildirildi. Aynı tesiste 2021 ve 2022 yıllarında da benzer olaylar yaşanmıştı.