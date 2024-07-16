Üye Girişi
Haberler

Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bir plajda aşırı samimi davranışlar sergileyen bir çifte vatandaşlar tepki gösterdi. Çocuklu ailelerin de bulunduğu plajda çiftin bu davranışlarına rahatsızlık duyan bir genç, çiftin üzerine su döktü. Bu duruma sinirlenen adam, genci tehdit etti. Çiftin öpüşmeye devam etmesi üzerine başka bir kişi boş su şişesini onlara fırlattı ve kavga çıktı.

Amerika'da bir plajda yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir genç, aşırı samimi davranışlar sergileyen bir çifte su şişesi fırlatınca kavga çıktı.

Olay, herkese açık bir plajda meydana geldi. Paylaşılan videoda, kumların üzerinde tutkuyla öpüşen bir çift görülüyor. Etraftaki insanlar, özellikle de çocuklu aileler, bu durumdan rahatsız oldu.

ÜZERLERİNE SU DÖKTÜ

Sonunda, genç bir çocuk duruma müdahale etmeye karar verdi ve çiftin üzerine su döktü. Su dökülünce sinirlenen adam, genci tehdit etti. Ancak çevredekiler, çiftin davranışının uygunsuz olduğunu ve plajda çocukların bulunduğunu hatırlattı. Çift öpüşmeye devam edince, başka bir kişi boş su şişesini onlara fırlattı. Bu hareket sonrası kavga çıktı. Adam ayağa kalkıp şişeyi almaya çalışırken, başka bir erkek ona sert bir şekilde karşılık verdi.

VATANDAŞLAR BAĞIRARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Çifte, etraftaki insanlar bağırarak tepki gösterdi, tuvalete gitmelerini ve çocukların yanında böyle davranmamalarını söylediler. Bazıları çifti "eşlerini aldatmakla" suçladı, ancak kadın bunu reddetti. Bu cevap, etraftakileri daha da sinirlendirdi. Bir kadın, çiftin sadece kendilerini düşündüğünü, çocukları ve diğer insanları umursamadıklarını söyledi.

Video sosyal medyada hızla yayılarak tartışmalara neden oldu. Bu olay, halka açık alanlarda uygun davranış konusunu tekrar gündeme getirdi ve toplumda geniş bir tartışma başlattı.

Olay anından kareler;

ABD'de bir genç, plajda aile ve çocukların gözü önünde aşırı samimi hareket sergileyen çiftin üzerine şife fırlatınca kavga çıktı

ABD'de bir genç, plajda aile ve çocukların gözü önünde aşırı samimi hareket sergileyen çiftin üzerine şife fırlatınca kavga çıktı

ABD'de bir genç, plajda aile ve çocukların gözü önünde aşırı samimi hareket sergileyen çiftin üzerine şife fırlatınca kavga çıktı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Çocuk Kavga Sosyal Medya 3.Sayfa Toplum Yaşam Dünya Haberler

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

 Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

 Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

 Sadaka parasında aşk mesajı! Sevdiğine kavuşmak isteyen genç kızdan ilginç yöntem

Sadaka parasında aşk mesajı! Sevdiğine kavuşmak isteyen genç kızdan ilginç yöntem
500

Yorumlar (2)

Murat Çetin:

Mastürbasyoncular rahatsız olmuş

1
23
yanıtYanıtla
Leven Ergün:

BİZE GELİN BEBEKTE SERBES YAPIYOLAR VİDEO VAR, AMPULLLER

5
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title