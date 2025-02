ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının altıncı turunda, Gazze'deki 1'i ABD vatandaşı 3 erkek esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Gazze'deki gelişmeler yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi.

TRUMP: İSRAİL'İN ALACAĞI HER KARARI DESTEKLEYECEĞİZ

Trump, İsrail'in alacağı her kararı destekleyeceklerini söyledi. Donald Trump, "İsrail tüm rehinelerin serbest bırakılması konusunda karar vermek zorunda olacak. ABD İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyecek." ifadelerini kullandı.

ESİRLER, YAHYA SİNVAR'IN EVİNİN YAKINLARINDA TESLİM EDİLDİ

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli erkek esirler Alexander Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Hamas'ın öldürülen liderlerinden Yahya Sinvar'ın evinin yakınında Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esirlerden Sagui Dekel-Chen'in ABD- İsrail, Alexander Sasha Troufanov'un Rusya- İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

Altıncı turda 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasıyla Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli esirlerin sayısı 19'a yükseldi.

369 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 369 Filistinli esir bugün serbest bırakıldı. Filistinliler Batı Şeria'daki Ramallah'ta büyük coşkuyla karşılandı.

Söz konusu 369 Filistinli esirin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlilerden oluşuyor.

KASSAM TUGAYLARI, ABD BAŞKANI TRUMP'A MESAJ VERDİ

Esir takasının altıncı turunda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı mesaj verdi.

Han Yunus kentinde kurulan platformdaki resimlerde " Filistin'i özgürleştirmek için direniş" vurgusu yapılırken bazı Arap devletlerinin bayraklarına yer verildi.

ATEŞKEŞ VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA