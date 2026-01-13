Haberler

Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi

Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Güncelleme:
İran'da protestolar 16. gününde devam ederken, komşu ülkeye müdahale tehdidinde bulunan ABD'den ilk hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 16. gününde devam ederken, ölü sayısı ise artık korkunç boyutlara ulaştı.

10 binden fazla gözaltının olduğu gösterilere müdahale için günlerdir tehditlerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a yönelik ilk hamlesini yaptı.

ABD'DEN İRAN İÇİN İLK HAMLE

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

YÜZDE 25 ORANINDA GÜMRÜK VERGİSİ ÖDEYECEKLER

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini belirten Trump, söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirtti.Trump, bu kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurguladı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

