Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Gaziantep Futbol Kulübü, Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nde Burak Yılmaz'ın ardından yeni teknik direktör belli oldu. 

GAZİANTEP FK'DE RADOI DÖNEMİ

Geçtiğimiz hafta genç çalıştırıcı Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Gaziantep ekibi, 45 yaşındaki Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı. Rumen hoca, sözleşme imzalamak için kente davet edildi.

''ŞEHRİMİZE DAVET EDİLMİŞTİR''

Konu ile ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Romanya Milli Takımı’nın geçmiş dönem teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mirel Radoi ve ekibi, yönetimimizle ileri görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

