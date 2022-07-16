Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da Rusya ve Çin'e dolduracak boşluk bırakmayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başladığından bu yana ilk kez Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, ABD'de son 48 yılda yönetime gelen 8 ABD Başkanı'nın 12. ziyareti olarak kayıtlara geçti.

Suudi Arabistan yöneticileriyle önemli görüşmeler yaptığını dile getiren Joe Biden, Cidde'deki görüşmelerde enerji güvenliğini ele aldıkları ve temiz enerji konusunda Suudi Arabistan'ın ABD ile ortaklığa gireceğini ifade etti.

"YEMEN'DEKİ ATEŞKESİ UZATMA KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

Suudi Arabistan'ın güvenlik ve askeri ihtiyaçları ile ülkenin karşılaşabileceği tehditleri ele aldıklarını, Yemen konusunu da görüştüklerini aktaran Biden, "Suudi Arabistan yöneticileriyle Yemen'deki ateşkesi uzatma konusunda mutabık kaldık." dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN HAVA SAHASINI İSRAİL'E AÇACAK"

Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens ile önemli görüşmeler yaptıklarını ve aylar süren "sessiz diplomasi" sonrasında pek çok başarıya imza attıklarını kaydeden Biden, "Bu bağlamda Suudi Arabistan hava sahasını tüm sivil uçuşlara açacak. Bu kararı takdir ediyoruz. Bu önemli bir durum ve çok büyük bir başarı. Bu, Suudi Arabistan hava sahasının, İsrail'e açılacağı anlamına geliyor." dedi.

Suudi yetkililerle enerji konusunu görüştüğünü de dile getiren Biden, yüksek enerji fiyatlarını kontrol altına alabilmek için petrol üreten ülkelerin gelecek haftalarda üretim kotalarını artırmalarını beklediklerini söyledi.

"RUSYA VE ÇİN'E DOLDURACAK BOŞLUK BIRAKMAYACAĞIZ"

ABD Başkanı, Washington'ın Orta Doğu ile ilişkilerine değinerek, "Körfez ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendirmede ilerleme kaydettik. Orta Doğu'da Rusya ve Çin'e dolduracak boşluk bırakmayacağız." diye konuştu.

G5 TEKNOLOJİSİ İÇİN ORTAKLIK ANLAŞMASI

Biden, Kızıldeniz'deki Tiran ve Sanafir adalarında görev yapan barış gücünün oradan ayrılacağını bildirdi. Irak'ı, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) elektrik şebekesine Suudi Arabistan ve Kuveyt üzerinde bağlama konusunda da mutabık kaldıklarını aktaran Biden, G5 teknolojisi için Suudi Arabistan'la ortaklık için anlaşmaya vardıklarına dikkati çekti.

CEMAK KAŞIKÇI CİNAYETİ DE GÜNDEME GELDİ

Prens bin Selman ile görüşmede gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini söyleyen Biden, "Görüşmede görüşümü belirttim ve çok net bir şekilde ABD Başkanı'nın insan hakları konusunda sessiz kalmaması gerektiğini söyledim. Prens bin Selman'a bu olaydan onun sorumlu olduğunu düşündüğümü söyledim." dedi. Biden, bin Selman'ın da kendisine olayın sorumlusu olmadığını ve sorumlular hakkında gerekli adımları attığını söylediğini ifade etti.