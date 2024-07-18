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ABD Başkanı Biden, Kovid-19'a yakalandı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Kaynak: AA / Dünya

Joe Biden Sağlık Politika Dünya Haberler

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