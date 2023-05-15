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ABD Başkanı Biden'dan, Türkiye'deki seçimlerle ilgili ilk yorum: Kim kazanırsa kazanır

ABD Başkanı Biden'dan, Türkiye'deki seçimlerle ilgili ilk yorum: Kim kazanırsa kazanır

Dünya Haberleri

Dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde sonuçlar büyük oranda netleşti. Konuyla ilgili bir yorumda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ülkemizi olduğu kadar dünyayı da yakından ilgilendirdi. Resmi olmayan sonuçlar, birçok gazete ve televizyonda yankı uyandırdı.

"KİM KAZANIRSA KAZANIR"

ABD Başkanı Joe Biden da tatil için gittiği eyalette Türkiye'deki seçimlere ilişkin basın mensuplarına bir açıklamada bulundu. TRT ABD muhabiri Yunus Paksoy'un aktardığına göre bisiklet turu esnasında Türkiye seçimleri hakkında konuşan Biden "Umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var" dedi.

ABD Başkanı Biden'dan, Türkiye'deki seçimlerle ilgili ilk yorum: Kim kazanırsa kazanır

ERDOĞAN, "SANDIKLAR BİDEN'A DA YANIT VERECEK" DEMİŞTİ

Seçimlerden 1 gün önce İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi ABD Başkanı Biden'a tepki göstermişti. Erdoğan, "Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız. Biden, 'Erdoğan'ı düşürmemiz lazım' diye talimatı verdi bunu ben biliyorum, bütün halkım biliyor. Şimdi yarın sandıklar demek ki Biden'a da bir cevap verecek" demişti.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden Dünya Güncel Haberler

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