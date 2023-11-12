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ABD askeri uçağı Doğu Akdeniz'de düştü: Uçaktaki 5 asker hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarına destek için Doğu Akdeniz'e konuşlanan ABD donanması, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede sıcak bir gelişme yaşandı. ABD'ye ait bir asker uçak Doğu Akdeniz'de yakıt ikmali esnasında düştü. Uçakta bulunan 5 ABD askeri hayatını kaybetti. Öte yandan 10 Kasım günü eğitim faaliyetinde bulunan ABD'ye ait bir başka askeri uçak da Akdeniz'de düşmüştü.