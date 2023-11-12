ABD askeri uçağı Doğu Akdeniz'de düştü: Uçaktaki 5 asker hayatını kaybetti
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İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarına destek için Doğu Akdeniz'e konuşlanan ABD donanması, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede sıcak bir gelişme yaşandı. ABD'ye ait bir asker uçak Doğu Akdeniz'de yakıt ikmali esnasında düştü. Uçakta bulunan 5 ABD askeri hayatını kaybetti. Öte yandan 10 Kasım günü eğitim faaliyetinde bulunan ABD'ye ait bir başka askeri uçak da Akdeniz'de düşmüştü.
ABD'ye ait bir askeri uçak Doğu Akdeniz'de düştü. Yakıt ikmali yaptığı sırada düştüğü tespit edilen uçaktaki 5 ABD askeri yaşamını yitirdi.
YAKIT İKMALİ ESNASINDA DÜŞTÜ
İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'de konuşlanan ABD donanması, son 2 günde 2 uçağını kaybetti. Doğu Akdeniz'de yakıt ikmali yapan bir askeri uçak düştü. Uçaktaki 5 ABD askeri öldü.
10 KASIM'DA BİR UÇAK DAHA DÜŞMÜŞTÜ
Öte yandan ABD Avrupa Komutanlığı, eğitim faaliyetinde bulunan bir askeri uçağın 10 Kasım'da Akdeniz'de düştüğünü duyurmuştu.
ABD DONANMASI BÖLGEDE
İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.
YEMEN'DEKİ HUSİLER ABD DONANMASINI TEHDİT ETMİŞTİ
Tel Aviv yönetiminin Gazze'de yaptığı katliamlara tepki olarak İHA ve füzelerle İsrail'e saldırı düzenleyen Yemen'deki Husiler, geçtiğimiz günlerde ABD'yi tehdit etmişti. Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımı durdurmadığı takdirde Doğu Akdeniz'deki ABD savaş gemilerini batıracaklarını duyurmuştu.