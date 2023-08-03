ABD Askeri Kuzey Kore'de Gözaltına Alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, Kuzey Kore'ye izinsiz geçtiği için burada gözaltına alındığı düşünülen Travis King adlı ABD askerinin konumuna dair bilgi taleplerine ilk defa yanıt aldığını söyledi. Pyongyang, King'in gözaltında olduğunu doğruladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, Kuzey Kore'ye izinsiz geçtiği için burada gözaltına alındığı düşünülen Travis King adlı ABD askerinin konumuna dair bilgi taleplerine ilk defa yanıt aldığını söyledi. Pyongyang, King'in gözaltında olduğunu doğruladı.

23 yaşındaki King, 18 Temmuz'da BM Komutanlığı tarafından denetlenen ve Kuzey ile Güney Kore'yi ayıran askerden arındırılmış ortak güvenlik bölgesini kapsayan bir tura katıldı. King, tur sırasında sınırı aşarak Kuzey Kore'ye izinsiz geçti.

BM Komutanlığı, King'i kurtarma çalışmalarını sabote etmemek için Kuzey Kore'nin yanıtı hakkında daha fazla ayrıntı vermeyeceğini söyledi.

Ancak bu, Pyongyang'ın müzakereye hazır olabileceğine işaret ediyor.

BM Komutanlığı bir süredir Kuzey Kore Ordusuna doğrudan telefon hattını kullanarak King hakkında bilgi almaya çalışıyordu.

Kuzey Kore daha önce BM'nin iletişim kurma talebini kabul etmişti, ancak ilk kez yanıt verdi ve King'in gözaltında olduğunu doğruladı.

Geçtiğimiz haftalarda King'in sınırı geçmeden önce Güney Kore'de kavgaya karıştığı için gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

İki ay gözaltında kalan King, 10 Temmuz'da salıverilmişti.

Olayın ardından King, disiplin soruşturması için ABD’ye geri gönderilecekti, ancak havaalanından ayrılarak tura katılmayı başardı.

Ocak 2021’de ABD ordusuna katılan King, gözetleme uzmanı olarak görev yapıyordu.

1950-1953 arasındaki Kore Savaşı'ndan bu yana Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran askerden arındırılmış bölge, dünyanın en sıkı korunan sınırlarından biri.

Mayın tarlalarının döşeli olduğu bölge elektrikli tel örgüler ve gözetleme kameralarıyla da çevrili.

Sınırın iki yakasında 24 saat alarm durumunda olan silahlı askerler de bulunuyor.

Kore Savaşı barış anlaşması imzalanmadan sona ermişti. Yani Kuzey ve Güney Kore, teknik olarak halen savaşta.

ABD ve Kuzey Kore'nin diplomatik ilişkileri olmadığı için, Pyongyang'daki İsveç Büyükelçiliği ABD adına müzakere yürütüyor. Ancak İsveç'in diplomatik personeli, pandemiden bu yana sınırın kapalı olması nedeniyle ülkede değil.

BM Komutanlığı ve Güney Kore Ordusu'nun Kuzey Kore Ordusuna doğrudan telefon hattı var ve bu hat her gün aranıyor. Ancak Kuzey Koreliler her zaman açmıyor.

Son yıllarda, Kuzey Kore'ye yasa dışı yollarla giren ve herhangi bir suç işlemeyen bazı ABD vatandaşları 6 ay içinde serbest bırakıldı.

King'in gözaltına alınması, ABD Başkanı Joe Biden için ciddi bir dış politika sorunu.

King'in şu anda Kuzey Kore'de gözaltında olan tek Amerikan vatandaşı olduğuna inanılıyor.

Kuzey Kore'de ayrıca 6 Güney Koreli gözaltında bulunuyor.