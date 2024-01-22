ABD, Aden Körfezi'nde İran silahları taşıyan bir tekneye düzenlenen baskında kaybolan iki deniz komandosunu resmen ölü kabul etti

Bu ayın başlarında İran silahları taşıyan bir tekneye düzenlenen baskında Aden Körfezi'nde kaybolan iki ABD deniz komandosunun yoğun aramalara bulanmadığını bu nedenle askerlerin resmen ölü kabul edildiklerini açıkladı.

Komandolar,11 Ocak tarihinde Somali kıyısı yakınlarında bir İran gemisine baskın düzenledikten sonra kayboldu. ABD Merkez Komutanlığı, komandoların kayıp olduğunu bildirdi.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, komandoların ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;"İki Deniz Kuvvetleri Özel Harp komandosunun kaybından dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz.Dualarımız komandoların aileleri ce silah arkadaşlarıyladır.''

ABD, Kızıldeniz'deki Houthi saldırılarına yanıt olarak Houthi hedeflerine bir dizi saldırı düzenledi ve küresel ticareti sekteye uğratan ve tedarik darboğazlarına neden olan ticaret gemilerine yönelik Houthi saldırılarını protesto etti.

ABD Merkez Komutanlığı kuvvetleri Cumartesi günü, Aden Körfezi'ne doğru yönlendirilmiş bir Houthi anti-gemi füzesini vurdu ve fırlatmaya hazırlanan bir Houthi hedefini vurdu.