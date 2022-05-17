9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi - Haberler

9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
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Gazeteci Samantha X, 9-5 olarak çalıştığı işini bırakmaya karar verdi. Ardından cinsel içerikli film sektörüne dahil olan Samantha X, burada şansı yaver gidince erkeklere hayatlarıyla ilgili tavsiyeler vermeye başladı. Cinsel içerikli film sektörünü de bırakan Samantha, şu anda danışman olarak hizmet veriyor.
Gazeteci Samantha X, herkes gibi 9-5 mesai yaptığı bir işte çalışıyordu. Fakat Samantha bir gün mesai kavramının kendisine göre olmadığına karar vererek, cinsel içerikli film sektörüne girmeye karar verdi. Bu karar adeta Samantha'nın hayatını değiştirdi.
Avustralya'da yaşayan Samantha, erkeklerin gerçekten aradığı şeyin duygusal bir bağ olduğunu bilecek kadar uzun süredir sektörde olduğunu söyledi.
Kendisini yetişkin endüstrisinde tutan şeyin iç çamaşırı, yüksek topuklu ayakkabılar, ya da gerçekten para değil erkeklerle olan bağlantısı olduğunu söyleyen kadın "Hayatın her kesiminden erkeklerin açıldığını görme ve duyma ayrıcalığına sahibim." dedi.
İki kitap yazan Samantha X, erkeklerin onunla paylaştığı hikayelerinin ona kitaplarını yazmakta ilham kaynağı olduğunu söyledi. "Bazen gerçekten ihtiyaçları olan bir danışman olduğunda, erkeklerin yine de ücretimi ödemeleri beni her zaman, her zaman şok eder." diyen Samantha, onlara bir terapiste gitmenin çok daha ucuza geleceğinden sık sık bahsetse de, müşterilerinin ona kendilerini yargılayacak bir terapistle görüşmek istemeyeceklerini söylediğini anlattı.
Eskiden bir gazeteci olan ve sonra seks işçiliği için 37 yaşında 9-5 işini bırakmaya karar veren Samantha, terapist olmadığını ve bu durumlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda eğitimli olmadığını kabul ediyor, ancak 'dinlemek ve büyük bir kucaklama teklif etmek' için orada olduğunu söylüyor.