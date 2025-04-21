88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis kimdir?

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.

12 yıldır papalık görevini yürüten 88 yaşındaki Papa Francis'in ölüm haberi dünyayı sarsarken çok sayıda kişi hayatına dair bilinmeyenleri öğrenmek için internete akın etti. Peki Papa Francis kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

PAPA FRANCIS KİMDİR?

13 Mart 2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. lideri olarak seçilen Papa Francis, Latin Amerika'dan seçilen ilk papa ve Cizvit tarikatından gelen ilk kişiydi. Görevi süresince Katolik Kilisesi'nde önemli reformlara imza atarak, daha kapsayıcı ve merhamet odaklı bir yaklaşımı benimsedi. Göçmenler, yoksullar ve marjinal gruplar için gösterdiği hassasiyetle tanındı; iklim değişikliği, sosyal adalet ve ekonomik eşitsizlik gibi konularda açık sözlü bir liderlik sergiledi.

Papa Francis, geleneksel Latin ayinlerine sınırlamalar getirmesi, boşanmış bireylerin ayine katılımına izin vermesi ve LGBTQ+ bireyler hakkında "Ben kimim ki yargılayayım?" şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çekti. Bu reformist yaklaşımı, bazı muhafazakâr Katolik çevrelerde tartışmalara neden oldu.

SAĞLIK DURUMU VE SON GÜNLERİ

Papa Francis, gençliğinde akciğerlerinden bir bölümünün alınması gibi sağlık sorunları yaşamıştı. 2025 yılında zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu giderek kötüleşti. Son haftalarında solunum cihazına bağlanarak tedavi gördü ve 21 Nisan 2025'te hayatını kaybetti.

VİZYONU

Papa Francis, Katolik Kilisesi'ni daha açık, şeffaf ve sosyal adalet odaklı bir yapıya dönüştürme çabalarıyla hatırlanacaktır. Görevi süresince, kilise içinde ve dışında reformları teşvik etti ve daha kapsayıcı bir kilise vizyonu sundu.

YENİ PAPA NASIL SEÇİLECEK?

Papalık seçiminde yetkili olan organ, Katolik Kilisesi'nin Kardinaller Konseyi. Bu konsey, çoğunluğunu piskoposlardan oluşturan kardinallerden oluşuyor. Kardinaller, papa tarafından atanıyor ve ömür boyu bu görevi üstleniyor. Vatikan'ın resmi internet sitesine göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla dünyanın dört bir yanından 252 kardinal, papalık seçiminde oy kullanma hakkına sahip. Ancak, 1975 tarihli bir kural gereği, 80 yaşını dolduran kardinaller papalık seçimlerinde oy kullanamıyor. Şu an itibarıyla 80 yaşını geçmiş 114 kardinal bulunuyor, bu da papayı seçme yetkisine sahip kardinallerin sayısını 138'e indiriyor. Geçmişte de çeşitli ilginç olaylar yaşanmıştı. 2013'teki papalık seçimlerinde, sağlık sorunları nedeniyle Roma'ya gelemeyen bir kardinal, oylamadan affını istemişti. Bir diğer kardinal ise uygunsuz davranışları nedeniyle istifa ederek seçimde yer alamamıştı. Bu tür durumlar, seçim sürecine dair belirsizlikleri artırabiliyor.

PAPALIK SEÇİMİ KATOLİK KİLİSESİ'NİN YÖNETİMİNİ DE ETKİLİYOR

Papalık seçim sürecinde kardinaller, Vatikan'a davet edilerek "Konklav" adı verilen gizli toplantıya katılıyor. Normalde, Kardinaller Koleji Dekanı, toplantı çağrısını yapma görevine sahip. Ancak 2013'te bu görev, 85 yaşındaki Kardinal Giovanni Battista Re'ye devredilmişti çünkü Kardinaller Koleji Dekanı o dönemde 80 yaşını geçmişti. Papalık seçimi, aynı zamanda Katolik Kilisesi'nin yönetimini de etkiliyor. Yeni papa seçilene kadar Kardinaller Koleji, geçici olarak kilisenin idaresini üstleniyor. Bu dönem, Katolik dünyası için önemli bir geçiş süreci oluşturuyor. Vatikan'daki bu tarihi anların ardından, Katolik dünyasının yeni liderinin kim olacağı merakla bekleniyor.