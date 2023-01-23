7 kilogram dünyaya gelen bebek doktorları bile şaşırttı! Yarım metreden fazla da boyu var

Brezilya'da 7 kilogram ağırlığında dünyaya gelen Angerson Santos isimli bebek doktorların ağzını açık bıraktı. Doktorlar bebeğin Amazonas eyaletinde dünyaya gelen en büyük bebek olduğunu söyledi.

Brezilya'nın Amazonas eyaletinde doktorları bile hayrete düşüren bir doğum gerçekleşti. 7 kilogram ağırlığında dünyaya gelen Angerson Santos isimli bebek ülkede gündem oldu.

NORMAL DOĞUM YAPAMADI

Bebeğin 27 yaşındaki annesi Cleidiane Santos Dos Santos doğumdan bir gün önce hastaneye gitti. Doktorlar anneye bebeğin çok büyük olduğunu ve normal bir şekilde dünyaya gelemeyeceğini söyleyerek anneye sezeryan yapılmasına karar verdi.

57 SANTİM UZUNLUĞUNDA 7 KİLOGRAM

Ertesi gün 57 santim uzunluğunda ve 7 kilo ağırlığındaki bebek dünyaya geldi. Doğumda anne ve bebek hiç bir sorun yaşamadı. Bebek için önceden hazırlanan elbiseler küçük gelince yardım kuruluşları bebeğe elbise temin etti.