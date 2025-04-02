7,7'lik depremin vurduğu Myanmar'da ölü sayısı 2900'e yaklaştı

28 Mart Cuma günü Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4'lük art arda iki deprem bölgeyi resmen yangın yerine çevirdi.

ÖLÜ SAYISI 2900'E YAKLAŞTI

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing ülkede yolların yarılmasına, çok sayıda binanın yerle bir olmasına neden olan depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2900'e yaklaştığını duyurdu.

BİR HAFTALIK YAS İLAN EDİLDİ

Myanmar Devlet İdare Konseyi bilgi ekibi ise deprem sırasında 4639 kişinin yaralandığını, kayıp 373 kişinin ise halen arandığını kaydetti. Öte yandan Myanmar'da deprem nedeniyle bir haftalık yas ilan edildi.

NE OLMUŞTU?

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Myanmar'ın yanı sıra deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti. Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.