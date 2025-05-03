Arjantin'de yaşanan 7.4'lük depremin inanılmaz bilançosu

Arjantin'de yaşanan 7.4'lük depremin inanılmaz bilançosu
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Arjantin'in güneyi 7.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bu depremin ardından büyükleri 6,6 ve 6,4 şiddetinde olmak üzere 21 artçı deprem meydana geldi. Depremlerde can kaybı ve yaralanma olmazken yapısal hasar da bildirilmedi. Ülkede bildirilen tek sorun bazı yapıların sarsılması ve mobilyaların sarsıntıda hareket etmesi oldu.

Arjantin'in güneyinde dün 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Arjantin'in Rio Grande kenti ile komşu ülke Şili'de de hissedildi.

ARTÇILARIN BÜYÜKLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün, ülkenin Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyi olduğunu duyurdu. İlk depremin ardından en büyükleri 6,6 ve 6,4 şiddetinde olmak üzere 21 artçı deprem meydana geldi.

AFAD da depremi sosyal medyadan duyurdu ve "Güney Amerika açıklarında Drake Boğazı'nda uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı.

7.4 büyüklüğündeki depremde tek sorun

YAPISAL HASAR YOK, SADECE MOBİLYALAR SALLANDI

Depremlerde can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar bildirilmedi. Bölgenin sivil koruma ajansı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin kişinin Arjantin kıyı bölgelerinden tahliye edildiğini duyurdu.

Arjantin'de bildirilen tek sorun bazı yapıların sarsılması ve mobilyaların, sarsıntıda hareket etmesi oldu. Ancak yetkililer ve bölge sakinleri artçı sarsıntılara karşı tetikte olmaya devam ediyor.

Yerel yetkililer, halka başka bir büyük sarsıntı hissetmeleri halinde evlerini ve işyerlerini tahliye etmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi. Açıklamada, "İçinizi rahatlatmak için ailenizle konuşun ve resmi bilgi kaynaklarını okuyun" denildi.

7.4 büyüklüğündeki depremde tek sorun

KIYI BÖLGELERİ İÇİN TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Depremin ardından yetkililer bir dizi önlem açıkladı. Tierra del Fuego Sivil Koruma Sekreterliği yaptığı açıklamada, eyaletteki kıyı bölgelerinde tedbir amaçlı tahliye emri verildiğini duyurdu.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadığını belirten sekreterlik, Beagle Kanalı'ndaki tüm etkinliklerin geçici olarak askıya alındığını ve Ushuaia'nın 75 kilometre doğusunda yer alan sahil kasabası Puerto Almanza'daki sakinlerden daha yüksek ve güvenli alanlara geçmeleri istendiğini bildirdi.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) Direktörü Alicia Cebrian Lopez ise yaptığı açıklamada, Antarktika bölgesi için verilen tsunami uyarısının iptal edildiğini belirtti.

Lopez, "Yapılan değerlendirmelere göre Şili Antarktika bölgesinde yeni bir tsunami olasılığı kalmamıştır. Tahliye edilen kişiler üsse geri dönebilir. Ancak Magallanes bölgesinin geri kalanı için durum devam ediyor. Şu anda izlemeye devam edeceğimiz nokta burası." dedi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de yaptığı açıklamada, Magallanes bölgesindeki gelişmeler nedeniyle Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da yerel yetkililerle bir araya geldiğini söyledi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (45)

Haber YorumlarıS t:

Çalmasını bilmiyorlar, ögrenmemisler daha

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Haber YorumlarıVEFA:

Müslüman ülke değil orası, normaldir.

Yorum Beğen379
Yorum Beğenme144
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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Savaş durumunda bence ön safta bizim müteahhitleri gönderelim. onlar düşman yapılarının nasıl yıkılacağını bilir.

Yorum Beğen410
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

depremin büyüklüğü ile , şiddeti aynı şey değil,

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme92
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Haber YorumlarıKim kimse:

Ne anladık hans çalmaz hasan çalar müslümanların ülkesinde insanlar telef olur kafir dedikleri ülkelerde mobilya zarar görür sadece

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Gelişmişlik fıtratında güzel olmasını eyler...çünkü cehaleti ortadan kaldırır. Yani Allah da akıllı kullarını sever ve kollar...

Yorum Beğen158
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Haber YorumlarıBAKARA MAKARA:

Kendilerini tebrik ediyorum dogru kisileri sectikleri ve dini devlet islerinde acitasyon olarak kullanmadiklari icin

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme49
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Haber YorumlarıDua Sare:

Deprem 219 kilometre uzaklıkta deniz içinde meydana geldi yani mesafe çok büyük ama tabi ki orda yaşayanlar depremi beli bir şiddete hiseti. Deprem nerde meydana geldiyi önemli ne kadar şiddetli olduğu deyil sadece.

Yorum Beğen78
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Haber YorumlarıErener:

onların evleri bizimkiler gibi çürük olsaydı yıkılırdı hepsi

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSelman kaya:

Evet bence de inanılmaz bir bilanço

Yorum Beğen52
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