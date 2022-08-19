57 yaşındaki modelin yüzü bantlarla gerildi

Estetik tedavi sırasında yüzü ve vücudu deforme olan 90'ların ünlü modeli Kanadalı Linda Evangelista'nın yüzünde, bir moda çekimi için yüz gerdirme bantları kullanıldı.

Estetik tedavi sırasında yüzü ve vücudu deforme olan 90'ların ünlü modeli Kanadalı Linda Evangelista'nın yüzünde, bir moda çekimi için yüz gerdirme bantları kullanıldı. 57 yaşındaki model, yağ dondurma metodu olarak tarif ettiği bir işlem görmüş ve bu işlemin yüzü ve vücudunda şekil bozukluğu yarattığını belirtmişti.

1990'lı yıllardan itibaren dünyanın en fazla fotoğraflanan 'top modelleri' arasında gösterilen Linda Evangelista, 2015 yılında ameliyatsız zayıflama metodu olarak bilinen ve 'yağ dondurma' olarak adlandırılan estetik tedavisi olmuş ancak zayıflamak yerine kilo alarak şekil bozukluğuna uğradığını belirtmişti. Yaklaşık 7 yıldır kötü giden estetik tedavinin sonuçlarını iyileştirmeye çalıştığını belirten model, ünlü bir moda dergisi için moda çekimine katıldı. Fotoğraf çekimleri sırasında yüzü bantlanan Evangelista, ortaya çıkan görsellerden dolayı mutlu olduğunu belirterek yaşadığı kötü deneyimi atlattığını ifade etti.