4 yıllık Trump iktidarını görmek istemeyenlere ilginç seçenek

ABD eyaleti Florida merkezli kruvaziyer şirketi Villa Vie Residences, yolcuların 140'tan fazla ülkeyi ziyaret ederek yaklaşık 4 yıl zaman geçirmelerine olanak tanıyan "Tour La Vie" gemi turunu duyururken, firma, seyahati 5 Kasım'daki seçimde ABD başkanı seçilen Donald Trump nedeniyle "ülkeden kaçmak isteyenler" için büyük bir fırsat olarak pazarladı.

TRUMP'SIZ YAŞAMAK 320 BİN DOLAR

Dünya turu kapsamında "Villa Vie Odyssey" adlı gemide bir yıllık "Gerçeklikten Kaçış", 2 yıllık "Orta Dönem Seçimi", 3 yıllık "Evden Başka Her Yer" seçeneği ve 4 yıllık "İleriye Atla" gezisi dahil olmak üzere çeşitli uzun süreli konaklamalar sunuldu.

Fiyatlar 1 yıllık gezi için yaklaşık 40 bin dolardan (1.4 milyon lira) başlıyor. Dört yıllık gezide tek kişilik kabinler 256 bin dolardan (8.8 milyon lira) satışa sunulurken, çift kişilik kabinlerse 320 bin dolara (11 milyon lira) kadar çıkıyor.

YOĞUN İLGİ VAR

CEO Mikael Petterson bir dergiye yaptığı açıklamada "Seçimleri kimin kazanacağını bilmeden önce bu pazarlama kampanyasını düşündük. Kim kazanırsa kazansın, nüfusun yarısı üzülecekti. Açıkçası, siyasi bir görüşümüz yok. Sadece kendini tehdit altında hisseden insanlara dışarı çıkmanın bir yolunu vermek istedik" dedi. Petterson'a göre, Villa Vie Residences, 7 Kasım'da yolculuğu duyurduktan sonra taleplerde "büyük bir artış" yaşıyor.

DÖRT AY MAHSUR KALMIŞTI

Yaklaşık 600 yolcu kapasiteli Villa Vie Odyssey, halihazırda sürdürdüğü dünya çapındaki toplam 15 yıllık turunun ikinci ayına girdi. Ancak, gemi daha önce beklenmedik onarımlar nedeniyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yolcularla 4 ay mahsur kalmıştı. 3 yıllık bir dünya turu için mayıs ayında Belfast'tan ayrılmayı planlayan gemi, geçen ayın başında denize açılabilmişti.