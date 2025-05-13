38 Yıl Hapis Yatan Adamın Mahkumiyeti DNA Kanıtlarıyla Bozuldu

İngiltere'de bir kadını öldürmek suçundan yaklaşık 38 yıl hapis yatan hükümlünün mahkumiyeti, yeni DNA kanıtlarının ortaya çıkmasının ardından temyiz mahkemesi tarafından bozuldu.

Peter Sullivan, 1986 yılında Liverpool kenti yakınlarındaki Birkenhead'de çalıştığı bardaki vardiyasından çıkıp evine doğru yürürken tecavüze uğrayan ve öldürülen 21 yaşındaki Diane Sindall cinayetinden hüküm giymişti.

Olası hukuki hataları araştırmak üzere kurulan olan Ceza Davalarını İnceleme Komisyonu (CCRC), olay yerinden alınan sperm örneklerinde kimliği tespit edilemeyen bir saldırgana işaret eden bir DNA profili bulunması üzerine davayı geçen yıl mahkemeye geri göndermişti.

Yattığı hapishaneden video bağlantısıyla davaya bağlanan Sullivan, serbest bırakılacağı söylendiğinde hıçkırarak ağladı.

Şu anda 68 yaşındaki Sullivan'ın, İngiliz hukuk tarihinde halen hayatta olan bir mahkumun uğradığı en uzun süren haksızlığı yaşadığına inanılıyor.

Sullivan avukatı tarafından okunan açıklamasında "Kızgın değilim, kırgın değilim. Başıma gelenler çok yanlıştı ancak bu yaşananların korkunç bir can kaybı olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Gerçek sizi özgür kılacaktır" "dedi.

Savcı Duncan Atkinson DNA kanıtlarının Sullivan'ın mahkumiyet kararını zayıflattığını kabul ettiğini ve yeniden yargılama talebinde bulunulmayacağını söylemişti.

Londra'daki Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Yargıç Holroyde, mahkumiyet kararını bozdu ve yeni DNA kanıtını kabul etmenin "adalet için için hem gerekli hem de uygun olduğundan şüphe duymadıklarını" söyledi.

Yargıç Holroyde, kurbandaki yaralanmaların "Saldırının cinsel boyutuna açıkça işaret ettiğini" ve spermin büyük olasılıkla gerçek katil tarafından bırakıldığını belirtti.

Yargıç "Cinayete birden fazla erkeğin karıştığını gösteren hiçbir kanıt yok ve spermin rızaya dayalı cinsel ilişkide ortaya çıkmış olabileceğini gösteren hiçbir kanıt yok" dedi.

Sullivan 38 yıl, yedi ay ve 21 gün önce tutuklanmış ve toplam 14 bin 113 gün tutuklu kaldı.

Mahkemede, Sindall'ın karnından alınan sperm örneğinin DNA testine tabi tutulabilmesi için gereken teknolojinin kısa süre önce geliştirildiği belirtildi.

DNA profilinin o sırada Sindall'ın nişanlısıyla eşleşmediği, sperm örneklerini toplayan adli tıp uzmanının çapraz bulaşma ihtimalinin bulunmadığını söylediği ifade edildi.

Polis, cinayet soruşturmasını yeniden başlattı, ancak ulusal DNA veri tabanında yapılan aramalarda herhangi bir eşleşmeye rastlanmadığını açıkladı.

Sullivan ilk olarak 2008 yılında davasının CCRC tarafından incelenmesi için başvuruda bulunmuş ancak o dönemde kurum yeni bir DNA profilinin elde edilme ihtimalinin çok düşük olduğu sonucuna varmıştı.

CCRC'ye 2021'de bir başvuru daha yapıldı, ancak bu kez kurum teknolojik gelişmeler sayesinde 1986'dan beri saklanan sperm örneklerinin test edilmeye değer olduğu sonucuna vardı.

Sullivan'ın savunma ekibi, numune daha önce test edilmeye çalışılsaydı, herhangi bir sonuç alınamadan tamamen yok olma ihtimalinin bulunduğunu kabul ettiklerini belirtti.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.