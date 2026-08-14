ABD Uçak Gemisinde Ruh Sağlığı Krizi

İran savaşının başlaması öncesi bölgeye sevkedilen bir ABD uçak gemisindeki denizciler arasında ruh sağlığı problemlerinin baş gösterdiği bildiriliyor. 250 günü aşkın bir süredir Ortadoğu'da bulunuyor.Yaklaşık dokuz aydır gemiden karaya inmeyen personelin gıda kıtlığı, bozuk su tesisatı ve bitkinlikle boğuştuğu bildiriliyor.İçeriden haber alan askeri haber siteleri, bazı denizcilerin denize atlamaya çalıştığını da bildirirken, aileler gemideki ruh sağlığı sorunlarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.Konu Kongre'de de gündeme geldi ve parlamenterler ABD Savunma Bakanlığı'ndan yanıt istedi.Savunma Bakanı Pete Hegseth Perşembe günü yaptığı açıklamada, koşullara ilişkin raporların "tamamen yanlış aktarıldığını" söyledi.Dev uçak gemisi Kasım ayında California'dan Güney Çin Denizi'ne doğru yola çıktı. Şubat ayında İran'a yönelik başlayan saldırılar öncesinde Ortadoğu'ya gönderildi.USS Abraham Lincoln'ın Mayıs ayında sona ermesi planlanan görev süresi defalarca uzatıldı. İnceleme heyeti talebiConnecticut Senatörü Richard Blumenthal, şu anda yaklaşık 5.000 askeri personelin kaldığı uçak gemisindeki zorlukları bir mektupta Savunma Bakanı Hegseth'e sıraladı. Blumenthal, temel malzemelerde kıtlık yaşandığını, suyun kirliliğini, tesisat sorunlarını, kötüleşen ruh sağlığını, güverte güvenliği endişeleri ve posta sistemindeki aksamaları dile getirdi.Demokrat Partili Senatör Ruben Gallego da X'ten yaptığı paylaşımda, bir kongre heyetinin gemiyi ziyaret etmesini ve "bu korkunç durumla" ilgili inceleme yapmasına izin verilmesini istedi.BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'a konuşan iki yetkili, bu ayın başlarında bir denizcinin denize düştüğünü, helikopterle kurtarıldığını doğruladı.Sağlık ekibi tarafından tedavi edildikten sonra daha ileri bakım için gemiden ayrıldığını aktardılar.Savunma haberleri siteleri Military Times ve Stars & Stripes, bu hafta başında, ailelerinin ifadelerine göre birçok askerin denize atlamayı düşündüğünü bildirmişti. Sitelere yakınları hakkında bilgi veren aileler, uzun süre denizde kalmanın ve gemideki koşulların bazı askerlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini söylemişti.

BBC News'a konuşan bir denizcinin yakını, bu kişinin göreve başladığından beri 29 kilo verdiğini söyledi. Aynı yakın, denizci tanıdığından aldığı bilgiyle gemiden atlamaya çalışan denizcilerin olduğunun kendisine aktarıldığını söyledi.Bu denizci şartların zorluğunu anlatırken, geminin motorundan ve kalkış-iniş yapan uçaklardan kaynaklanan sürekli gürültü ve titreşimden bahsetti.Denizci yakını şunları söyledi: "Bu bir tatil değil. ve ne yapması gerektiğini biliyor. Ama bir limana uğramadan, karaya ayak basmadan, hiçbir şekilde rahatlamadan günleri geçiyor. Sürekli bir titreşim var. Sabah, öğlen ve akşam uyurken, yemek yerken, duş alırken. Zihninizde asla bir an huzur yok."Bu haberlerin ardından, bir ABD Donanması yetkilisi BBC'ye gemide intihar düşüncesi veya intihar girişimlerinde bir artış tespit etmediklerini söyledi.Aynı yetkili gemiye yapılması planlanan bazı tedariklerin çatışmalar nedeniyle aksayabildiğini ifade etti. Hegseth, Perşembe günü Panama'da gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin mürettabata en iyi şartları sağlamaya çalıştığını söyledi ve şöyle devam etti: "Bazı görevler diğerlerinden daha uzun sürüyor. Bu denizcilere herkesten daha fazla saygı ve minnet duyuyorum. O açık denizlerde, o çetin koşullarda, daha az liman ziyaretiyle yaptıkları inanılmaz."Perşembe günü birçok yayın organı, ABD'nin daha önceden planlanmış bir rotasyon planı kapsamında USS George Washington'ı bölgeye göndermeye hazırlandığını bildirdi. Ocak 2025'te yayınlanan ve 956 denizciyi kapsayan bir çalışma, ABD donanmasındaki askerlerin, ABD ordusunun diğer kollarına kıyasla en yüksek oranda "ciddi psikolojik sıkıntı" yaşadığını ortaya koydu. Çalışmada, "kötü yaşam koşulları, gürültü ve uyku ile dinlenmeye yeterli zaman bırakmayan yoğun programlar gibi benzersiz stres faktörlerine" atıfta bulunuldu.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .