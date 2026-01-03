25 Aralık kehaneti tutmayan şarlatanın başı belada
Gana'da "büyük tufan" kehanetiyle gündeme gelen 33 yaşındaki Evans Eshun hakkında mahkeme kararını verdi. "Yanlış iletişimde bulunma, kamuoyunu yanıltma ve sahte haber yayma" suçlamalarıyla yargılanacak olan Eshun için akıl sağlığı raporu istenirken, duruşma 16 Ocak'a ertelendi.
- Gana'nın başkenti Akra'daki Adentan Bölge Mahkemesi, Evans Eshun'un yargılanmasına karar verdi.
- Mahkeme, Evans Eshun'un psikiyatrik değerlendirmeden geçirilmesine hükmetti ve duruşmayı 16 Ocak'a erteledi.
- Evans Eshun, 31 Aralık 2025'te sosyal medyada canlı yayın sırasında polis tarafından gözaltına alındı.
Gana'nın başkenti Akra'daki Adentan Bölge Mahkemesi, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle ülke gündemine oturan 33 yaşındaki Evans Eshun'un yargılanmasına karar verdi. Eshun'un, "yanlış iletişimde bulunma, kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltma ve sahte haber yayma" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacağı belirtildi.
AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ
Yerel basındaki haberlere göre mahkeme heyeti, ilk duruşması görülen Eshun'un yargılamaya elverişli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Pantang Psikiyatri Hastanesi'nde psikiyatrik değerlendirmeden geçirilmesine hükmetti. Psikiyatrik raporun, bir sonraki duruşma öncesinde mahkemeye sunulması istendi.
DURUŞMA 16 OCAK'A ERTELENDİ
Mahkeme, raporun hazırlanması sürecinin ardından duruşmanın 16 Ocak'ta görülmesine karar verdi.
31 ARALIK'TA CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Gana Polis Teşkilatı, Evans Eshun'un 31 Aralık 2025'te Weija-Gbawe bölgesinde sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında, Polis Genel Müfettişliğine bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından gözaltına alındığını açıklamıştı. Polis, gözaltı işleminin siber ortamda korku ve panik oluşturabilecek içeriklerin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapıldığını duyurmuştu.
İDDİASI BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ
Sosyal medyada "Ebo Noah" adıyla tanınan Eshun'un, rüyasında 25 Aralık'ta büyük bir tufan yaşanacağına dair mesaj aldığını öne sürmesi ülke genelinde geniş yankı uyandırmıştı. Paylaşımlar, kamu düzenini tehdit edebileceği gerekçesiyle tartışma konusu olmuştu.