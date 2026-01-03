25 Aralık kehaneti tutmayan şarlatanın başı belada

Gana'nın başkenti Akra'daki Adentan Bölge Mahkemesi, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle ülke gündemine oturan 33 yaşındaki Evans Eshun'un yargılanmasına karar verdi. Eshun'un, "yanlış iletişimde bulunma, kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltma ve sahte haber yayma" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Yerel basındaki haberlere göre mahkeme heyeti, ilk duruşması görülen Eshun'un yargılamaya elverişli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Pantang Psikiyatri Hastanesi'nde psikiyatrik değerlendirmeden geçirilmesine hükmetti. Psikiyatrik raporun, bir sonraki duruşma öncesinde mahkemeye sunulması istendi.

DURUŞMA 16 OCAK'A ERTELENDİ

Mahkeme, raporun hazırlanması sürecinin ardından duruşmanın 16 Ocak'ta görülmesine karar verdi.

31 ARALIK'TA CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gana Polis Teşkilatı, Evans Eshun'un 31 Aralık 2025'te Weija-Gbawe bölgesinde sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında, Polis Genel Müfettişliğine bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından gözaltına alındığını açıklamıştı. Polis, gözaltı işleminin siber ortamda korku ve panik oluşturabilecek içeriklerin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapıldığını duyurmuştu.

İDDİASI BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Sosyal medyada "Ebo Noah" adıyla tanınan Eshun'un, rüyasında 25 Aralık'ta büyük bir tufan yaşanacağına dair mesaj aldığını öne sürmesi ülke genelinde geniş yankı uyandırmıştı. Paylaşımlar, kamu düzenini tehdit edebileceği gerekçesiyle tartışma konusu olmuştu.