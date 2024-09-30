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2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu

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Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton bombanın kullanıldığı bir operasyonla öldüren İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı olurken bölgeden servis edilen görüntülerde çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı fark edildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren ve on binlerce Filistinliyi katleden İsrail son haftalarda rotayı Lübnan'a kırmış ve Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton bombanın kullanıldığı bir operasyonla öldürmüştü.

BİNADAKİ BİR DAİREYİ HEDEF ALDILAR

İsrail ordusu dün gece yarısı ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi. Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.

2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu

CEMAATİ İSLAMİ'NİN BİR MENSUBU HEDEF ALINDI

Yerel medyada, saldırıda, Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü. Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.

2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu

2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu

2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu

2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (6)

ibrahim hantaş:

vay be adamlar temiz iş yapıyor alt ve üst daire deki komşuları rahatsız etmemişler

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Sokakların Yargıcı:

Adamlar temiz iş yapıyor...

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VATANDAŞ:

Kerem Kınık ın kızı vardı. Trafik kazası yapan. Cezası ne oldu ?

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Halkçı:

Adamlar vuruyor kırıyor saldırıyor kimse diş geçiremiyor. O kadar ülke buna engel olamıyor sadece bakıyorlar. aaa israil füze attı aaa bak İsrail'in füzesi bu gidiyor bakalım nereyi vuracak tadında açıklamalar eşliğinde

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