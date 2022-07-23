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2 çocuk annesi öğretmenin başı, çektirdiği fotoğraflar nedeniyle dertte

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Arjantin'in Santa Fe eyaletindeki bir okulda görev yapan 2 çocuk annesi Miguelina Fredes, cesur pozlarını sosyal medya hesabından yayınlıyor. Okuldaki veliler ise bu durumun çocuklarının psikolojisini etkilediği gerekçesiyle öğretmenin işten çıkarılmasını istiyor.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte 7'den 70'e birçok insan da sosyal medya uygulamalarını kullanmaya başladı. Bir öğretmenin başı ise Instagram hesabına yüklediği fotoğraflar nedeniyle derde girdi.

CESUR POZLARINI PAYLAŞTI

Arjantin'in Santa Fe eyaletindeki Üstün Normal Okul'u adı verilen bir okulda öğretmenlik yapan 2 çocuk annesi Miguelina Fredes, çeşitli zamanlarda çektirdiği cesur pozlarını sosyal medya hesabına yükledi. Bu pozları para karşılığı satmayan Fredes sadece fotoğraf çektirmekten zevk aldığını dile getirdi.

VELİLER ÇOK TEPKİLİ

Ancak Fredes'in görev yaptığı okuldaki veliler bu duruma tepkili. Öğretmenlerinin çıplak denilecek cinsten fotoğraf paylaşmasının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirten veliler, öğretmenin okuldan atılmasını istiyor. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, öğretmenle ilgili henüz resmi bir adım atılmadı.

İşte öğretmenin pozlarından bazıları:

2 çocuk annesi öğretmenin başı, çektirdiği fotoğraflar nedeniyle dertte

2 çocuk annesi öğretmenin başı, çektirdiği fotoğraflar nedeniyle dertte

2 çocuk annesi öğretmenin başı, çektirdiği fotoğraflar nedeniyle dertte

2 çocuk annesi öğretmenin başı, çektirdiği fotoğraflar nedeniyle dertte

2 çocuk annesi öğretmenin başı, çektirdiği fotoğraflar nedeniyle dertte



Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Tarık KUL:

Arjantin . Brezilyanın yarısı sokakta böyle geziyor kım neye ıtıraz etmıs anlamadım?? Algı yapmayın

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