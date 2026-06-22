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Denize düşen 60 yaşındaki adam boğularak öldü

Denize düşen 60 yaşındaki adam boğularak öldü
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Hatay'ın Payas ilçesinde sabah saatlerinde balıkçı barınağında dengesini kaybederek denize düşen 60 yaşındaki Cengiz Gül boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve sağlık ekipleri, Gül'ün cansız bedenini sudan çıkardı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'ın Payas ilçesinde denize düşen 60 yaşındaki Cengiz Gül, boğularak öldü.

Olay, Payas ilçesi Kozludere Mahallesi sahil kenarında yaşandı. Sabahın erken saatlerinde balıkçı barınağına giden 60 yaşındaki Cengiz Gül, barınakta gezdiği esnada dengesini kaybetmesiyle denize düştü. Denize düşen Gül, boğularak öldü. Olayı fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sahil güvenlik ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen dalgıç ekibi, ölen adamın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle öldüğü tespit edilen Gül'ün cansız bedeni cenaze aracıyla morga götürüldü. Gül'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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