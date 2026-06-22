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Trump'tan, İtalya Başbakanı Meloni'ye tepki

Trump'tan, İtalya Başbakanı Meloni'ye tepki
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO'ya yapılan trilyonlarca dolarlık harcamaya rağmen İtalya'nın İran'ın nükleer tehdidiyle ilgilenmediğini belirterek İtalya Başbakanı Meloni'yi eleştirdi.

Abd Başkanı Donald Trump, "NATO'ya trilyonlarca dolar harcamadan sonra, İtalya ve Başbakanı, İran ile onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya'yı ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi hedef aldı. Trump paylaşımında, "NATO'ya trilyonlarca dolar harcamadan sonra, İtalya ve Başbakanı, İran ve onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin uzun yıllardır İtalya'yı savunduğunu belirten Trump, "Ama onlar, sınandığımızda bizi ve dünyanın geri kalanını savunmak için yanımızda değiller. Hiç hoş değil" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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