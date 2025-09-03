İngiltere'den 16 yaş altına enerji içeceği satışına yasak

İngiltere hükümeti, son yıllarda artan sağlık endişeleri nedeniyle çocuklar arasında oldukça yaygınlaşan enerji içeceklerine karşı harekete geçiyor.

16 YAŞ ALTINA ENERJİ İÇECEĞİ SATIŞINA YASAK

Özellikle sporla ilgilenen gençler arasında sıkça tüketilen bu yüksek kafeinli içeceklerin, 16 yaşın altındakilere satışı tamamen yasaklanacak. Yasak kapsamına girecek içecekler, litre başına 150 miligramdan fazla kafein içeren ve genellikle ambalajlarında "çocuklara önerilmez" şeklinde uyarı bulunan ürünler olacak. Kola, çay ve kahve gibi daha düşük kafeinli içecekler ise kapsam dışında bırakıldı.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞI DA YASAKLANACAK

Yeni düzenlemeye göre yasak sadece marketleri değil; çevrim içi satış platformlarını, restoranları, kafeleri ve otomatları da kapsayacak. Böylece yüksek kafeinli enerji içeceklerinin 16 yaş altındaki bireylere hiçbir yolla satışı mümkün olmayacak.

MARKETLER ÖNCEDEN ADIM ATMIŞTI

Bazı büyük perakende zincirleri, daha önce gönüllü olarak enerji içeceklerinin çocuklara satışını durdurma kararı almıştı. Ancak uygulama tüm marketlerde geçerli değil. Hâlâ bazı satış noktalarında çocukların bu ürünlere kolayca erişebildiği biliniyor.

TÜKETİM RAKAMLARI ÇILGINCA

Yeni düzenlemenin, çocuklarda uyku sorunları, dikkat eksikliği, kaygı bozuklukları ve obezite gibi sağlık problemlerini azaltması hedefleniyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bu adım, yaklaşık 40 bin çocuğun obeziteye yakalanmasını önleyebilirken, yüz binlerce çocuğun da eğitim başarısı ve genel yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyebilir.

İngiltere'de her gün yaklaşık 100 bin çocuğun en az bir enerji içeceği tükettiği belirtiliyor. 13-16 yaş grubundaki gençlerin ise üçte biri haftada en az bir kez bu içeceklerden içiyor. Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Wes Streeting, bu alışkanlığı eleştirerek, "Çocuklar her gün bir çift espressoya eş değer kafein alıyorsa, onlardan okulda başarı bekleyemeyiz." açıklamasında bulundu.

ARAŞTIRMALAR ZARARLARINI ORTAYA KOYDU

2024 yılında 1,2 milyon çocuk ve genç üzerinde yapılan bir araştırma, enerji içeceği tüketiminin baş ağrısı, huzursuzluk, kronik yorgunluk ve uyku kalitesinde ciddi düşüşle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, stres, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlarda da artış gözlemlendi.

Konuyla ilgili konuşan araştırmacılardan Profesör Amelia Lake, bu içeceklerin çocukların beslenmesinde yerinin olmadığını vurgularken, hükümet ise yasağın yalnızca çocuk sağlığına değil, uzun vadede ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını belirtiyor.

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Türkiye'de de satışı yapılan birçok enerji içeceği markası bu kapsamda değerlendiriliyor. İngiltere'de alınan kararın, ilerleyen dönemde diğer Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de de benzer uygulamaların önünü açabileceği öngörülüyor.