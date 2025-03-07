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1 milyar dolar harcadılar! İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısıyla uykuları kaçan İsrail rejimi, Suriye'de Dürzileri Türkiye'ye karşı kışkırtmak için hain planı devre soktu. 2024 yılı Aralık ayından bugüne 1 milyar doları aşkın para harcadığı öğrenilen İsrail'in PKK'ya da bir hava işgal koridoru sağlamak için harekete geçti. Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa "Tek korkuları Türkiye" dedi.

Gazze'yi harabeye çeviren ve siyonist işgal sınırlarını Lübnan'ın ardından Suriye şehirlerine taşıyan İsrail, Suriye'yi bölme ve ülkede karmaşa çıkarma ısrarını sürdürüyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İsrail'in Golan-Kuneytra-Dera ve Şam kırsalındaki işgali sürerken Başbakan Binyamin Netanyahu, Kürt ve Dürzileri müttefik ilan etti ve uzattıkları eli tutmalarını istedi.

PKK'nın Suriye elebaşı Şahin Cilo, bu çağrıya olumlu cevap verirken Dürzi kanat önderi Khodor Ghadban, siyonist rejimi Dürzilerin kadim düşman olarak nitelendirdi ve İsrail'le işbirliği yapanlar Esed destekçisi çeteler, 'Dürziler bu ihanetin parçası olmayacak' dedi. Suriye devriminin önemli isimlerinden Sultan Murad Tümeni Komutanı Fehim İsa ise provokasyonun Suveyda, Şam aksından ibaret olmadığını İsrail'in PKK bölgesine Dürzi militan taşıdığını ve bu teröristlerin en ön cephelere yerleştirildiği bilgisini verdi.

"BÖLGEDE BİR SÜRÜ AJANLARI VAR"

Dürzi kanaat önderi Khodor Ghadban "İsrail'in yegane hedefi göz koyduğu topraklarda etnik, dini, mezhebi duvarlar örmek ve kan davaları ekmek. Bölgede bir sürü ajanları var ve devrimi sabote edecek her yolu deniyorlar. Bizimle Sünni kitle arasında yüzlerce yıllık fitne tohumları ekmek ve Dürzileri PKK gibi bölücü ve coğrafyanın işgalcilerle işbirliği yapan hain unsuru kılmaya çalışıyorlar. Dürziler arasında devrik rejime destek veren suçlu çete mensuplarını bulup ayartıyorlar. Bizi basamak olarak kullanarak Irak'a ulaşmak niyetindeler. Kesinlikle bu ateşi yakmayı başarırlarsa tüm bölge alev topuna döner. Oysa Suriye bizim vatanımız ve Filistin her onurlu Dürzi için haysiyet davasıdır. Topraklarımızı, kardeşliği savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Türkiye'de bu konuda bazı endişeler olabilir. Kardeşlerimiz endişe etmesin. Dürziler tarihe lanetli bir hain topluluk olarak geçmeyecek" ifadelerini kullandı.

1 MİLYAR DOLARI AŞKIN PARA HARCAMIŞ

Tel Aviv yönetiminin geçtiğimiz aralık ayından bugüne Suriye'yi bölmek ve Alevi, Kürt, Dürzi korsan (federe) yapılar ihdas etme amacı ile 2024 yılı Aralık ayından bugüne 1 milyar doları aşkın para harcadığı belirtiliyor. Şam ve Suveyda'da yaşanan gerilimi değerlendiren Ghadban "Dürziler tereddüt etmeden Siyonist işgal rejimiyle savaşır. Tarihte İsrail'e karşı binlerce kayıp verdik. Yine bu uğurda can vermeye hazırız. Suriye ve Lübnan'ın kurucu unsuruyuz. Üstelik Esed diktasına karşı da özgürlük mücadelesinin yanında olduk. Şimdi hangi gerekçe ile İsrail'i destekleyelim" ifadelerini kullandı.

Suriye devriminin önemli direniş gruplarından Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa, siyonist provokasyonun bir başka boyutuna ışık tutuyor. İsa "Set Tişrin-Karakozak temas hattına son bir aylık dönemde onlarca Dürzi yerleştirdiler. Hem saha istihbaratı hem de dinleme ve takiplerimizle bunu tespit ettik. İsrail'in takip ettiği strateji çok açık. Hem Dürziler ve PKK'yı müttefik kılmak hem de burada öldürülecek Dürzileri Suveyda'daki kitle üzerinde baskı ve propaganda aracı olarak kullanmanın peşinde. Suriyeli Dürzileri bu ölümler üzerinden devrim ve Türkiye aleyhinde kışkırtmak ve konsolide etmeyi planlıyorlar" dedi.

"TEK KORKULARI TÜRKİYE"

Fehim İsa, hayati öneme sahip bir başka konuya daha dikkat çekti ve "İsrail uçakları Tartus, Halep, Şam, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Humus ve Hama gibi Suriye şehirlerini defalarca bombaladı. Yeni hedef PKK'ya tıpkı 2015 yılında Rusların açtığı gibi bir hava işgal koridoru sağlamak. Zaten terör örgütüne İHA-SİHA ve radar istihbarat desteği sağlıyorlar. Şimdi havadan savaş jetleriyle bölücülere kalkan olmanın hesaplarını yapıyorlar. Bu noktada tek korkuları Türkiye" sözleriyle sahaya dair arka plan gelişmelerini paylaştı.

1 milyar dolar harcadılar! İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKadirİbo:

giriş cümlesi buram buram partizanlık kokuyor.

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Haber YorumlarıErdal_19:

Türkiye israil dostluğu asırlardır süren bir ilişki cumhurbaşkını bile israil ajanıyken nasıl olcak iş

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Haber Yorumlarıvatandaş:

dürzileri düzdürtmesinler bize yazık olur.

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Haber YorumlarıErol Birol :

Böyle saçmalıklarla milleti İsrail düşmanı yapmaya çalışan bir medya ve bunun yanında israilden dostluk ödülü almış bir Başkan vallahi bunlar hiç birbirlerine uymuyor.

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