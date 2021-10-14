Taliban heyeti, Türkiye ile ilk resmi temas için Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar - Haberler
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Taliban heyeti, Türkiye ile ilk resmi temas için Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Türkiye ile ilk resmi temas için Ankara'ya gelen Taliban heyetiyle gerçekleşecek toplantıda başta Kabil Havalimanı'nın işletilmesi olmak üzere insani yardım, göçmen sorunları ve iki ülke arasındaki ticaret masaya yatırılacak.

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki 7 kişilik heyet, Türkiye ile ilk resmi temas için Ankara'da. Saat 14.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen ve havalimanının VIP bölümünden çıkan Taliban heyeti daha sonra kendilerini bekleyen araca bindi.

Taliban heyeti, Türkiye ile ilk resmi temas için Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar

Muttaki, dışarıda bekleyen basın mensuplarına el sallayarak selam verdi. Muttaki ve heyet Ankara'da temaslarda bulunacak.

Taliban heyeti, Türkiye ile ilk resmi temas için Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye gelen Taliban heyetiyle yapılacak görüşmede, başta Kabil Havalimanı'nın işletilmesi olmak üzere birçok başlık masaya yatırılacak. Görüşmede insani yardım, göçmen sorunları ve iki ülke arasındaki ticaret de ele alınacak.

Taliban heyeti, Türkiye ile ilk resmi temas için Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar

Afganistan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki heyette üst düzey isimler yer alıyor. Heyette, Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi, Enformasyon ve Kültür Bakanı Molla Hayrullah Hayrhva, İstihbarat Başkanı Molla Abdulhak Vasık, İçişleri Bakan Yardımcısı Mevlevi Nur Celal Celali, Siyasi Ofis Üyesi Mevlevi Şahabeddin Dilaver, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Muhammed Suheyl Şahin, Kıdemli Taliban yöneticisi Hacı Muhammed İbrahim ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi bulunuyor.

Taliban heyeti, Türkiye ile ilk resmi temas için Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar

Bugün Ankara'da yapılacak görüşmeye dair haberi sosyal medya hesabından duyuran Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Amir Khan Muttaqi, "Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki IEA'dan (Afganistan İslam Emirliği) üst düzey bir heyet bugün Türkiye'ye gitti" ifadelerini kullandı.

Taliban heyeti, Türkiye ile ilk resmi temas için Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar

Mevlevi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki heyet, 12 Ekim'de AB ve ABD yetkilileriyle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Yerinde inceleme, nasıl angajmana gireceğimizi konuşmak bakımından ve Taliban'a telkinlerimizi söylemek adına 4 veya 5 dışişleri bakanı olarak Afganistan'ı birlikte ziyaret etmeyi kararlaştırdık. Şu anda telefonla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz" demişti.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, dün Ankara'da, "Afganistan" konulu çalıştay düzenledi. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen çalıştaya, kurul üyeleri, bakanlıkların ve kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı. Çalıştayda, Afganistan'da meydana gelen son gelişmelerin siyasi, dini, sosyolojik, jeopolitik yansımaları ve Türkiye'nin Afganistan'daki rolü ele alındı.

Taliban heyeti, Türkiye ile ilk resmi temas için Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika: İlk resmi temas! Taliban heyeti, Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geldi

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