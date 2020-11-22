Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz

Son dönemde özellikle Avrupa kıtasında artan koronavirüs vakaları sonrası Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. DSÖ'nün üst düzey isimlerinden olan David Nabarro, 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı beklediklerini açıkladı.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 388 bin kişi hayatını kaybederken, 58 bini aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında son iki haftadır aşı haberleri gelmeye devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden uluslararası kamuoyunu endişelendiren bir açıklama geldi.

"HÜKÜMETLER İKİNCİ DALGAYI ENGELLEMEK İÇİN BİR ŞEY YAPMIYOR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey isimlerinden olan David Nabarro, İsviçre'nin çok okunan gazetelerinden Solothurner Zeitung'a konuştu. Nabarro, yaz döneminde hükümetlerin gerekli önlemleri almadığını ve ikinci koronavirüs dalgasını engellemek için bir şey yapmadıklarını söyledi.

"2021'İN BAŞINDA ÜÇÜNCÜ DALGAYI GÖREBİLİRİZ"

2017 yılında DSÖ'nün genel sekreteri olmak için mücadele eden fakat bu pozisyonu elde edemeyen Nabarro, "Hükümetler birinci dalganın ardından yaz aylarında altyapısal ihtiyaçları gidermek için gerekli hamleleri yapmadılar. Şimdi ikinci dalgayı yaşıyoruz. Eğer hükümetler gerekli düzenlemeleri ve iyileştirmeleri yapıp önlem almazlarsa 2021'in başında üçüncü dalgayı göreceğiz. İsviçre'de vaka ve ölüm oranı çok ciddi seviyeye ulaşabilir" ifadesini kullandı.

AVRUPA'DA SON DURUM

Özellikle yaz döneminin ardından Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede vaka ve ölüm sayısı hızla artış göstermişti. Cumartesi açıklanan verilerle birlikte Almanya ve Fransa'da vaka sayısı 33.000 artmış, İsviçre ve Avusturya'da binlerce günlük vaka sayısı açıklanmıştı. Türkiye'de de dün açıklanan verilere göre salgının başladığı günden beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Dün açıklanan resmi verilere göre Türkiye'de 5.532 insanda korona virüsü vakası tespit edildi.

"ASYA ÜLKELERİNİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUM"

Nabarro Güney Kore gibi Asya ülkelerinin çabalarını takdir ettiklerini söylerken, "Güney Kore'de insanlar koronavirüsle mücadelede çok etkili. Virüsle mücadele için davranışlarını değiştiriyorlar. Sosyal mesafeye özen gösteriyorlar, maske takıyorlar, hastalandıklarında kendilerini karantinaya alıyorlar. Ellerini ve zeminleri temizliyorlar" ifadesini kullandı. Nabarro, Asya ülkelerinin koronavirüs yasak ve önlemlerini erken bir şekilde gevşetmediğini de söyledi. Nabarro, "Vaka sayısının düşmesini ve o seviyede kalmasını beklemelisiniz. Avrupa'nın hamlesi erkendi" dedi.

TÜRKİYE'DE ARTIŞ SÜRÜYOR

Türkiye'de günlük vaka sayılarında artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; 21 Kasım günü 5 bin 532 yeni hasta tespit edildi, toplam hasta sayısı 440 bin 805'e çıktı. 135 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 12 bin 219'a çıktı. Günlük hasta sayısı, 11 Nisan'da görülen 5138 vakayı geçerek rekor kırdı.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3233 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 370 bin 825'e yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 90 bin 101, ağır hasta sayısı ise 4121 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

ÖNCEKİ GÜN 5 BİN 103 HASTA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre önceki gün 5 bin 103 hasta tespit edilmiş, 141 kişi yaşamını yitirmiş ve 3 bin 19 kişi sağlığına kavuşmuştu.