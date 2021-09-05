"Dünya Omurilik Felçlileri Günü"

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), Uluslararası Omurga Topluluğu (ISCoS) tarafından 2017 yılında 5 Eylül olarak ilan edilen "Dünya Omurilik Felçlileri Günü" kapsamında, farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), Uluslararası Omurga Topluluğu (ISCoS) tarafından 2017 yılında 5 Eylül olarak ilan edilen "Dünya Omurilik Felçlileri Günü" kapsamında, farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, TOFD Genel Başkanı Semra Çetinkaya, 24 yıl önce genç ve sağlıklı bir bireyken geçirdiği trafik kazasında emniyet kemeri takmadığı için omurilik felçlisi olduğunu belirterek, pes etmeyerek hayata tutunduğunu söyledi.

Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bugün burada 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü kapsamında bir araya geldik. İlk kez 2017 yılında, Uluslararası Omurga Topluluğu tarafından ilan edilen bu özel günde engelsiz yaşamı hayatın her alanında konumlandırmak, sesimizi duyurmak ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Derneğimizin kurucusu ve Başkanı Rahmetli Ramazan Baş ile 23 yıl önce TOFD'u kurarak, bizim gibi sandalyeye mahkum olan ancak hayattan kopmayan insanlara yardım etmeyi hedefledik. Ancak sorumluluğumuz bunun çok daha ötesinde. Omurilik felcine neden olan olaylar ve davranışlar konusunda toplumun bilinçlenmesi ve engelli bireyler için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu özel günde engelli bireylerin de yaşamın her alanında var olacağını göstermek istiyoruz."

Herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, "Trafik kazaları, sığ sulara tehlikeli atlayışlar gibi bireylerin kendi hatalarından kaynaklanan durumlar omurilik felcine yol açan nedenlerin başında geliyor. Biz de TOFD olarak vatandaşların bilinçlenmesi için projeler hayata geçirirken, olaylar ve davranışlar konusunda toplumun bilinçlenmesi ve engelli bireyler için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bizler omurilik felçlileri olarak hayata tutunmaktan ve hayatın içinde olmaktan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

TOFD ve engelli bireylerin katıldığı etkinlikte meydana kurulan empati parkurunda vatandaşlar da tekerlekli sandalye ile engelli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimledi. Omurilik felcinin büyük çoğunluğunun meydana geldiği trafik kazalarında emniyet kemerinin önemini anlatmak için kurulan simülatörde ise vatandaşların trafik kazalarında karşılaştıkları tehlikeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte aynı zamanda engelli bireylerin ve vatandaşların katılımı ile Flash Mob gösterisi gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici Büyükkarakaya