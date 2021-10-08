Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye cuma namazı sırasında Bombalı Saldırı düzenlendi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Hastane yetkilileri ölü sayısının 100 kişi olduğunu duyurdu.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Reuters'ın haberine göre, Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü Deaş üstlendi.

"ÇOK SAYIDA KARDEŞİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ"

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kunduz şehrinin Sayed Abad bölgesinde Şiilerin camisinde patlama meydana geldi. Saldırıda çok sayıda kardeşimiz saldırıda şehit düştü ya da yaralandı" ifadesini kullandı.

"100'DEN FAZLA KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR"

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'daki saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "İlk bilgiler, camide meydana gelen intihar saldırısında 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını gösteriyor" denildi.

''BU HAFTA DİNİ KURUMU HEDEF ALAN 3'ÜNCÜ ÖLÜMCÜL SALDIRI''

UNAMA'dan yapılan açıklamada, Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırının ciddi endişeye neden olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Afganistan'daki BM ailesi, bugün Kunduz'da meydana gelen bir saldırıda çok yüksek can kaybı olduğuna dair raporlardan derin endişe duyuyor. İlk bilgiler, camide meydana gelen intihar saldırısında 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını gösteriyor. Bugünkü olay, rahatsız edici bir şiddet modelinin parçası. Bu hafta görünüşe göre bir dini kurumu hedef alan 3'üncü ölümcül saldırı" ifadelerine yer verildi.

ABD SONRASI EN ÖLÜMCÜL SALDIRI

Şii camisini hedef alan saldırı, yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkede yaşanan en ölümcül terör eylemi oldu.

ABD'nin 31 Ağustos'ta son güçlerini çekerek ülkeden ayrılmasının ardından Afganistan'daki patlamalar başkent Kabil'in doğusundaki Nangerhar vilayetinin merkezi Celalabad'da yoğunlaşmıştı. Söz konusu saldırıların çoğu Taliban güçlerini hedef alırken bugünkü saldırı, doğrudan sivilleri hedef alan en şiddetlisi oldu.

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