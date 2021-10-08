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Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Afganistan'a bağlı Kunduz vilayetinde bugün bir camiye gerçekleştirilen ve 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye cuma namazı sırasında Bombalı Saldırı düzenlendi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Hastane yetkilileri ölü sayısının 100 kişi olduğunu duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü Deaş üstlendi.

Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kunduz şehrinin Sayed Abad bölgesinde Şiilerin camisinde patlama meydana geldi. Saldırıda çok sayıda kardeşimiz saldırıda şehit düştü ya da yaralandı" ifadesini kullandı.

Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'daki saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "İlk bilgiler, camide meydana gelen intihar saldırısında 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını gösteriyor" denildi.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırının ciddi endişeye neden olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Afganistan'daki BM ailesi, bugün Kunduz'da meydana gelen bir saldırıda çok yüksek can kaybı olduğuna dair raporlardan derin endişe duyuyor. İlk bilgiler, camide meydana gelen intihar saldırısında 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını gösteriyor. Bugünkü olay, rahatsız edici bir şiddet modelinin parçası. Bu hafta görünüşe göre bir dini kurumu hedef alan 3'üncü ölümcül saldırı" ifadelerine yer verildi.

Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi

Şii camisini hedef alan saldırı, yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkede yaşanan en ölümcül terör eylemi oldu.

ABD'nin 31 Ağustos'ta son güçlerini çekerek ülkeden ayrılmasının ardından Afganistan'daki patlamalar başkent Kabil'in doğusundaki Nangerhar vilayetinin merkezi Celalabad'da yoğunlaşmıştı. Söz konusu saldırıların çoğu Taliban güçlerini hedef alırken bugünkü saldırı, doğrudan sivilleri hedef alan en şiddetlisi oldu.

Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi

Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi

Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi

Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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