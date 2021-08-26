İtfaiye çavuşu, düğünden çıkıp takım elbiseyle yangına koştu
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İtfaiye çavuşu, düğünden çıkıp takım elbiseyle yangına koştu

İtfaiye çavuşu, düğünden çıkıp takım elbiseyle yangına koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangını baldızının düğününün bitişinde haber alan Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli İtfaiye Çavuşu Akansel Serkan Kuru, çalışma arkadaşlarının yardımına koştu. Üzerindeki takım elbiseyle çatıya tırmanıp yangına müdahale ederek alevlerin yan binaya sıçramasını önleyen Kuru'nun görev aşkı takdir topladı.

Yeşil Mahalle 376 Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda sokaktaki metruk binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ALEVLER DİĞER EVLERİ DE TEHDİT ETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede tüm evi saran alevler metruk binanın bitişiğindeki evleri de tehdit etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye çavuşu, Düğünden çıkıp, takım elbiseyle yangına koştu

TAKIM ELBİSEYLE ÇATIYA ÇIKTI

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada baldızının düğün merasimi sonrasında akrabalarıyla ilgilenirken yangın ihbarını haber alan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli İtfaiye Çavuşu Akansel Serkan Kuru üzerindeki takım elbisesiyle çalışma arkadaşlarının yardımına koştu. Alevler içerisinde kalan binanın yanındaki evin çatısına tırmanarak alevlere su sıkan Kuru ve itfaiye personellerinin özverili çalışmaları ile yangın diğer eve sıçramadan kontrol altına aldı.

İtfaiye çavuşu, Düğünden çıkıp, takım elbiseyle yangına koştu

MESLEK AŞKI TAKDİR TOPLADI

Mahalleliyi panikleterek sokağa döken yangında, ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, İtfaiye Çavuşu Kuru'nun meslek aşkı ise takdir topladı. Evleri yanmaktan son anda kurtulan ev sahipleri de başta İtfaiye Çavuşu Kuru olmak üzere yangında canla başla görev yapan itfaiye personeline teşekkür etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay yerinden kareler;

İtfaiye çavuşu, Düğünden çıkıp, takım elbiseyle yangına koştu
İtfaiye çavuşu, Düğünden çıkıp, takım elbiseyle yangına koştu
İtfaiye çavuşu, Düğünden çıkıp, takım elbiseyle yangına koştu
İtfaiye çavuşu, Düğünden çıkıp, takım elbiseyle yangına koştu
İtfaiye çavuşu, düğünden çıkıp takım elbiseyle yangına koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İtfaiye çavuşu, düğünden çıkıp takım elbiseyle yangına koştu - Haberler
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