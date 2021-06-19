DSÖ: Kovid-19'un Delta varyantının küresel olarak baskın tür olması bekleniyor
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DSÖ: Kovid-19'un Delta varyantının küresel olarak baskın tür olması bekleniyor

DSÖ: Kovid-19'un Delta varyantının küresel olarak baskın tür olması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini bildirdi.

NDTV'nin haberine göre, DSÖ'nün baş uzmanı Soumya Swaminathan, Delta varyantının bulaşıcılığının arttığını ve koronavirüsün küresel olarak baskın türü olma eğiliminde olduğunu dile getirdi.

Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen ve İngiltere'de de en yaygın tür haline gelen Delta varyantın ABD ve Almanya'da da hızla yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

İngiliz yetkililer, ülkedeki Delta varyantı vakalarında son bir haftada yüzde 79'luk artış olduğunu belirtti.

İngiltere hükümetine Kovid-19 politikalarına ilişkin tavsiyelerde bulunan Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi üyelerinden Adam Finn Delta varyantı vakalarının arttığını ve salgında 3. dalganın yolda olduğunu ifade etti.

-Delta varyantı ABD ve Almanya'da baskın tür olma eğiliminde

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky dün, Delta varyantının ABD'de en baskın tür olmasını beklediklerini söylemişti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Delta varyantının Almanya'da hızlı bir şekilde yayılabileceğine ilişkin ikazda bulunmuştu.

Bakan Spahn, yeni vakaların yüzde 6'sında Delta varyantının tespit edildiğini belirtmişti.

-Delta varyantı Moskova'yı etkisi altına aldı

Vaka sayılarında rekor bir artışın kaydedildiği Moskova'da bugün itibariyle 9 bin 120 Kovid-19 vakası görüldü. Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları son haftalarda 3'e katlandı.

Şehirde yeni kapanma tedbirleri devreye sokuldu.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Delta varyantının şehirdeki yeni vakaların yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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