- DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor"
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- DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor"

22.02.2021 20:22 | Son Güncelleme: 22.02.2021 21:00

- DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor" Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin dünyada adil aşı dağıtımını sağlayan COVAX anlaşmasını baltaladığını iddia etti.

- DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor"

PARİS - Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin dünyada adil aşı dağıtımını sağlayan COVAX anlaşmasını baltaladığını iddia etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, bazı G7 ve Avrupa Birliği ülkelerinin Covid-19 aşılarının adil dağıtımının finansmanı için 4,3 milyar dolarlık yeni fon sağladığını hatırlatarak, ülke liderlerine teşekkür etti. Ghebreyesus, "Bu fonlar ve bağışlar, 2021'in ilk 100 günü içinde tüm ülkelerde sağlık çalışanlarının ve yaşlıların aşılanmasına başlama hedefimizi gerçekleştirmeye bizi bir adım daha yaklaştırıyor" dedi.

G7 ülkelerinin liderlik gösterdiğini ancak tüm ülkelerin adım atmasına ihtiyaç olduğunu belirten Ghebreyesus, "Adil aşı dağıtımını tamamen finanse etmek için hala en az 22,9 milyar dolarlık bir boşlukla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"Satın alınacak aşı yoksa paranın önemi yok"

"Satın alınacak aşı yoksa paranın önemi yok" diyen Ghebreyesus, bazı ülkelerin dünyada adil aşı dağıtımını sağlayan COVAX anlaşmasını baltaladığını iddia etti. Ghebreyesus, "Şu anda bazı yüksek gelirli ülkeler, Covid-19 aşı üreticileriyle COVAX'ın sahip olduğu anlaşmaları baltalayan ve COVAX'ın satın alabileceği doz sayısını azaltan sözleşmeler yapmaktadır. Fonumuz olsa bile Covid-19 aşılarını fakir ülkelere ancak yüksek gelirli ülkelerin COVAX'ın yaptığı anlaşmalara saygı göstermesi ve işbirliği ile verebiliriz" dedi.

Fransa aşılarının yüzde 5'ini paylaşacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ifade eden Ghebreyesus, "Macron ile çok verimli bir görüşme yaptım ve ona Fransa'nın dozlarının yüzde 5'ini COVAX ile paylaşma taahhüdü için teşekkür etmek isterim" dedi.

"Dünyada eşit aşı dağıtımı yüksek gelirli ülkelerin çıkarına"

Covid-19 virüsünün ne kadar uzun süre dolaşırsa aşıların daha az etkili hale getirebilecek şekilde değişmesi için o kadar çok fırsat olacağını savunan Ghebreyesus, "Bu bir yardım meselesi değil. Bu bir epidemiyoloji meselesidir. Covid-19 salgını her yerde sona ermedikçe onu hiçbir yerde sonlandıramayacağız. Bu nedenle sağlık çalışanlarının, yaşlıların ve diğer risk altındaki grupların küresel olarak Covid-19 aşıları için ilk sırada yer almasını sağlamak, yüksek gelirli ülkeler dahil tüm ülkelerin çıkarınadır" ifadelerini kullandı.

Aşıları stratejik kullanması

Aşıların stratejik kullanılması gerektiğini savunan Ghebreyesus, "Daha fazla Covid-19 aşısı geliştiriliyor, onaylanıyor ve üretiliyor. Herkese yetecek kadar olacaktır. Ancak şimdilik ve bu yılın geri kalanında aşılar sınırlı bir kaynak olacak. Onları elimizden geldiğince stratejik kullanmalıyız" dedi.

Kongo'da hayatını kaybedenlere taziye mesajı

Ghebreyesus, aralarında İtalya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti büyükelçisinin de bulunduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiği Kongo'da Birleşmiş Milletler konvoyuna yönelik saldırı hakkında da açıklama yaptı. Ghebreyesus, "Bugün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir insani yardım konvoyuna düzenlenen ve İtalyan Büyükelçisi de dahil olmak üzere üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı nedeniyle derinden üzülüyorum ve son derece endişeliyim. İtalya hükümetine ve halkına olduğu kadar ailelerine de en derin taziyelerimi sunmak isterim" ifadelerini kullandı.

- DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 'Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor'
- DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 'Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor'
- DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 'Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor'
- DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 'Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE YAZIR

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