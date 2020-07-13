DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
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DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Michael Ryan, okulların güvenle açılmasının tek yolunun pandemiyi bastırmak olduğunu söyleyerek alınan kararın ise politik olmaması gerektiğini de belirtti.

13.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:38

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durumları Programı'nın Yönetici Direktörü Michael J. Ryan, "Okulların açılmasının politik bir karar olmamalı. Bu çocuklar için adil değil. Eğer pandemiyi bastırabilirsek, okullar güvenle açılabilir" değerlendirmesini yaptı.

İLK VAKA BULUNABİLECEK Mİ?

Ryan, Bununla birlikte DSÖ direktörü, Çin'in Hubey eyaletindeki Wuhan kentinde görülen ilk vakayı bulmaya çok yaklaştıklarını açıkladı.

"PANDEMİ GİTTİKÇE KÖTÜLEŞMEYE DEVAM EDECEK"

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğrusunu söylemek gerekirse, birçok ülke yanlış yöne saptı, virüs hala bir numaralı düşmanımız olmaya devam ediyor. Eğer temel önlemler uygulanmazsa, pandemi gittikçe kötüleşmeye devam edecek. Ancak bu şekilde olmak zorunda değil" ifadelerini kullandı.

VAKA SAYILARI 13 MİLYONU GEÇTİ

Diğer taraftan dünyada Kovid-19 vakalarının sayısı 13 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 573 bine yaklaştı.

DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
Haber Yorumları (7)
CİNALİ: Birakin oynasinlar , gezsinler Okuyan ne olmuski bunlarda olsun
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ALİ: eskiden okulmu vardı ya. .
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HÜSEYİN: Hayatımıza yeni giren bu virüsün çıkmasını ummak çok mantıklı değil. Dengeleri değiştirme yada nüfusun yaş ortalamasını düşürme virüsü şeklinde de isimlendirebileceğimiz bu virüs, hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak. Hayatınızı yeniden şekillendirin ve ona göre bir yaşam sürdürün.
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