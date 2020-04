Dr. Ebadi stres ve kaygıyı azaltmanın yollarını anlattı Klinik Psikolog Dr. Hüseyin Ebadi, insanların evde kaldığı süre içerisinde stres ve kaygı seviyesini azaltmak veya minimumda tutmak için, zihnini eğitici-öğretici ve dinlendirici, teşvik edici aktivitelerle meşgul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Klinik Psikolog Dr. Hüseyin Ebadi, insanların evde kaldığı süre içerisinde stres ve kaygı seviyesini azaltmak veya minimumda tutmak için, zihnini eğitici-öğretici ve dinlendirici, teşvik edici aktivitelerle meşgul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ebadi, Covid-19 salgınının psiko-sosyal etkilerine ilişkin değerlendirmesinde, "İnsan biyo-psiko-sosyal ve kültürel bir varlıktır. En temel ihtiyaçlarımızdan olan yeme, içme, barınma ve uyku gibi faktörler varken aynı zamanda sevme, saygı ve güven duygusu da elzemdir. Tarih boyunca insanoğlu, her koşulda ve durumda hayatta kalmayı başarmış, 'yeni' dünyasına adapte olabilmiştir. Bu nedenle diyebiliriz ki, insan beyni her türlü problemi çözmeye ve yeni olan her şeye uyum sağlamaya muktedirdir" dedi.

GELECEĞE KAYGI İLE BAKMAYIN

Günümüz şartlarında bazı bireylerin, yeni yaşama biçimini kabullenmekte zorluk yaşadığını belirten Dr. Ebadi, "Bu bireyler, psikolojilerinin olumsuz yönde etkilenmesine izin verirler ve geleceğe kaygı ile bakarak anksiyete, panik atak, obsesiyon ve hatta depresyon gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebebiyet verirler. Bir atasözü der ki 'Kötü günün ömrü kısa olur'. Yani, her karanlık gecenin ardından bir gün doğar ve her gün yeni bir güne daha inançlı ve daha umutlu başlamak için bir sebeptir. Alıştığımız yaşantımıza ve rutinlerimizi bu dönemde gerçekleştirememek her ne kadar zorlayıcı olsa da, evde kaldığımız süreçte kendimizi dinlemek, sevmek, şükretmek ve yeni bir ben oluşumu için kendi benliğimize bir yolculuktur" diye konuştu.

ZİHNİNİZİ MEŞGUL EDİN

Stres ve kaygı seviyesini azaltmak veya minimumda tutmak için, zihnin eğitici-öğretici ve dinlendirici, teşvik edici aktivitelerle meşgul edilmesi gerektiğini ifade eden Ebadi, "Bunlar, balkonlarda yapabileceğimiz basit nefes ve beden egzersizleri olabileceği gibi, aylar önce aldığımız ama evin bir köşesinde duran yeni bir kitaba başlamak, ya da çok önceden okuduğumuz eski bir dostumuzu ziyaret etmek de olabilir" ifadelerini kullandı.

Ünlü İtalyan sanatçı Andrea Bocelli'nin Milano kentinde bulunan Duomo Katedralinden vermiş olduğu canlı konserin İtalyanları hapsoldukları durumda uzaklaştırdığına dikkat çeken Ebadi, "Bu konser, dil, din, ırk, ekonomik ve sosyal durum fark etmeksizin evrensel bir dil ile umudun kapısını aralayıp, bu karanlık günlerin geçeceğine bizleri gözyaşlarıyla inandırmıştır" dedi.

UMUT EN İYİ ARKADAŞINIZDIR

Ebadi, sadece ülkemizde değil, birçok ülkede bu krizin derinleştirdiği ölüm korkusu, endişe ve geleceğe dair belirsizlik karşısında vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

"Günümüzün önemli üniversitelerinin açmış olduğu online-kurslara katılmak, yeni bir dil öğrenmek, yeni hobiler ve uğraşılar edinerek ve en önemlisi hayal kurarak, imgeleyerek ruh sağlığımızı koruyabilir ve oluşabilecek duygu-durum değişkenlerini kontrol altına alabiliriz.

Sağlıklı düşünmek, umut etmek ve mutlu olmayı hedeflemek bu zorlu süreçte en iyi arkadaşlarımızdır. Biz iyiysek, ailemiz, çevremiz, telefonla iletişim kurduğumuz sevdiklerimiz de iyi olurlar. Unutulmamalıdır ki, mutluluk bulaşıcıdır."

