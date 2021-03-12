Dr. Derya Uludüz kimdir?
Derya Uludüz kimdir? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Çocuk Nörolojisi, Başağrısı, Beyin damar hastalıkları alanlarında uzman olan Prof. Dr. Derya Uludüz'ün hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Dr. Derya Uludüz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Dünya Başağrısı Derneği Komite Direktörü ve BEYİNDER Kurucu Başkanı olan Derya Uludüz Habertürk ekranlarında koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. Programı izleyenler Derya Uludüz hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Dr. Derya Uludüz kimdir, kaç yaşında, nereli?
DERYA ULUDÜZ KİMDİR?
Derya Uludüz 6 Mayıs 1973 tarihinde dünyaya geldi. Çocuk Nörolojisi, Başağrısı, Beyin damar hastalıkları alanlarında uzmandır. Derya Uludüz, Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim üyesidir. Algoloji ve Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı'nda çalışmaktadır.
Çocuk nörolojisi, pediatrik ve erişkin başağrısı ve beyin damar hastalıkları polikliniklerinde aktif görev yapmaktadır.
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Mesleki Eğitim
09.1991-09.1997 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Hekimlik Diploması
05.1998-07.1998 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Beyin Cerrahisi ihtisası
08.1999-12.1999 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Rotasyonu
12.1999-03.2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Nörolojisi Rotasyonu
03.2000-11.2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Psikiyatri Rotasyonu
11.2000-11.2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji İhtisası
Uzmanlık
17.11.2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Uzmanı
Doçentlik
15.06.2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Doçenti
06.2012-09.2012 Amerika Birleşik Devletleri University of Minnesota
Vascular Neurology Fellow (Beyin Damar Hastalıkları alanında çalışmalar yapmıştır)
Alt Uzmanlık Alanları
06.2013 Vasküler Nöroloji Sertifikasyonu
06.2013 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Vasküler Nöroloji Bilim Dalı öğretim üyesi
06.2013 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı öğretim üyesi
Profesörlük
15 Ocak 2017 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Profesörü
İdari Görevler ve Halen Devam eden Profesyonel Pozisyonlar
2011 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
2013 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vasküler Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
2014 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji 3000 Kurulu Lisans Eğitim Koordinatörlüğü Eş Başkanı
2014 – 2015 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyonu (UTEAK) Özdeğerlendirme Komitesi Üyeliği
2014 – Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu asil üyesi
2014 – Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma grubu üyesi
2014 – Türk Nöroloji Derneği Pediatrik Nöroloji Çalışma grubu Başkan Yardımcısı
2014 – Türk Nöroloji Derneği Nöroepidemiyoloji Çalışma Grubu üyesi
2015 – Uluslararası Başağrısı Derneği Çocuk Başağrısı alt Komitesi (International Headache Society Pediatric Headache) asil üyesi
2014-2015 Avrupa Birliği Projeleri (Horizon 2020) Çocuk Nörolojisi Projeleri Değerlendirme Komitesi Üyesi
2015 – Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi yayın kurulu üyeliği
2015 – Türkiye Klinikleri Dergisi yayın kurulu üyeliği
2015-2016 – TUKMOS Nöroloji Üyesi
2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanlığı
2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ERASMUS Koordinatörü
2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji 5. Dönem Lisans Eğitim Koordinatörü
2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji 3001 Kurulu Lisans Eğitim Koordinatörlüğü Başkanlığı
2016 – Türk Nöroloji Derneği Yayın Kurulu Üyeliği
Üyelikler
- Türk Nöroloji Derneği
- Türk Tabipler Birliği
- Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
- Türk Kas Hastalıkları Derneği
- Türk Başağrısı Derneği
- Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
- Türk Çocuk Nörolojisi Derneği
- Dünya Başağrısı Derneği
- Avrupa Başağrısı Derneği
- Avrupa İnme Derneği
- SAFE (Avrupa İnme Hastaları Derneği)