DPÜ Simav MYO'da Mezuniyet Heyecanı

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ Simav MYO'da Mezuniyet Heyecanı Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Mezuniyet Etkinlikleri kapsamında Simav Meslek Yüksekokulumuzun öğrencileri için tören düzenlendi.

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ Simav MYO'da Mezuniyet Heyecanı Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Mezuniyet Etkinlikleri kapsamında Simav Meslek Yüksekokulumuzun öğrencileri için tören düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi mezuniyet etkinlikleri Simav Meslek Yüksekokulumuz için düzenlenen törenle sürdü.

MYO binamızda düzenlenen törene Müdürümüz Prof. Dr. Alaattin Kaçal, müdür yardımcılarımız Öğr. Gör. Mehmet Kaygusuz, Öğr. Gör. Mustafa Erginli akademik ve idari personellerimiz, öğrencilerimiz ve aileleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan MYO Müdürümüzün Prof. Dr. Alaattin Kaçal, şunları söyledi:

Bu törenimizin alıştığımız mezuniyet törenleri gibi olmasını arzu ederdik, ancak hep birlikte yaşamakta olduğumuz ve yalnızca ülkemizi değil tüm dünyamızı etkileyen COVID-19 salgını bizi bundan alıkoyuyor. Ancak sınırlı da olsa bir arada olmaktan ve öğrencilerimizin başarısını kutlamaktan mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Simav Meslek Yüksekokulu, üretim ve hizmet ortamında etkin ve verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen, vatanına ve milletine karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmeyi vizyon olarak belirlemiş ve bu yönde ilerleyen başarılı bir meslek yüksekokulu olmak istemektedir. Öğrencilerimizin de bu vizyona sahip olma çabaları bizi oldukça memnun etmektedir.

Sevgili öğrencilerimiz, Hangi dal olursa olsun üniversite eğitimi bütün dünyada bilginin %5 ila %10'nunu aktarır. Mezun olurken size bir anahtar olarak diplomanız verilir. Bu anahtarı kullanarak içeri girip deryaya dalmak ya da kullanmayıp bir kenara koymak sizin elinizde. Sevgili mezunlar, mezun olmakla bizden ayrıldığınızı düşünmeyin, Simav Meslek Yüksekokulu sizlerin her daim yuvasıdır. Bunun yanı sıra, gideceğiniz yerlerde Üniversitemizin ve Simav'ın birer tanıtım elçisi olacağınıza eminim. İş yaşamınızda sizlerin iyi haberlerinizi almak üzere sizlerle iletişim içinde olmak istiyoruz. Sizler de fırsat buldukça bizi bilgilendirin, sizlerle gurur duyalım.

Değerli velilerimiz, canınızdan çok sevdiğiniz, gözünüzden dahi sakındığınız evlatlarınızı bir süre önce bizlere, yükseköğrenimleri için emanet ettiniz. Bu gün ise bizler, hepimizin övündüğü, olgunlaşmış, elinde diploması ile meslek sahibi olmuş emaneti size geri veriyoruz. Çocuklarımızın bu güne gelmesinde sizlerin büyük fedakarlığı ve çabası öne çıkmaktadır. Bu gün bu çabanızın mükafatını aldınız, sizleri yürekten kutlarım. Simav Meslek Yüksekokulunun başarılı bir eğitim-öğretim faaliyeti sürdürmesinde katkısı olan başta Üniversitemiz Rektörlüğü, Simav Kaymakamlığı, Simav Belediye Başkanlığı, Simav'da yer alan Sivil toplum kuruluşları ile kuruluşundan bu yana yüksekokulumuzun yanında ve destekçisi olduğunu gördüğüm tüm saygıdeğer Simav halkına şükranlarımı sunarım.

Müdürümüzün ardından Meslek Yüksekokulumuzu birinci sırada bitiren Laboratuvar Teknolojisi Programı öğrencimiz Gamze Gök katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından programlarını ilk üç sırada bitiren öğrencilerimiz sahneye davet edilerek elde ettikleri başarılar Üniversitemiz tarafından ödüllendirildi.

Törenin sonunda mezuniyet belgelerini alan öğrencilerimiz şarkılar ve marşlar eşliğinde keplerini atarak mezuniyetlerini doyasıya kutladılar.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMINI İLK ÜÇ SIRADA BİTİREN ÖĞRENCİLER

Gamze Yurttapan

Sibel Durmuş

Filiz Can Çöplü

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMINI İLK ÜÇ SIRADA BİTİREN ÖĞRENCİLER

Selçuk Şahin

Kadir Çakıroğlu

Mahmut Kılıç

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMINI İLK ÜÇ SIRADA BİTİREN ÖĞRENCİLER

Mücahit Öztürk

Gökdeniz Aktop

Nurdan Öz

ELEKTRİK PROGRAMINI İLK ÜÇ SIRADA BİTİREN ÖĞRENCİLER

Songül Akkeçili

Ahmet Özhan

Kerem Çolak

İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMINI İLK ÜÇ SIRADA BİTİREN ÖĞRENCİLER

Emine Aydoğdu

Mehmet Şirin Akın

Hamide Topcu

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMINI İLK ÜÇ SIRADA BİTİREN ÖĞRENCİLER

Ülkü Altunal

Gürkan Yıldız

Salih Altuntaş

LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMINI İLK ÜÇ SIRADA BİTİREN ÖĞRENCİLER

Gamze Gök

Zeliha Kızılkiren

Mehtap Erdem

LOJİSTİK PROGRAMINI İLK ÜÇ SIRADA BİTİREN ÖĞRENCİLER

Hatice Özge Güngör

Hüseyin Selçuk Aksüzek

Meltem Koca

MEKATRONİK PROGRAMINI İLK ÜÇ SIRADA BİTİREN ÖĞRENCİLER

Furkan Acar

Batuhan Deniz

Emircan Oral

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMINI İLK ÜÇ SIRADA BİTİREN ÖĞRENCİLER

Hanife Kaçmaz

Seda Nur Demir

Ahmet Altınkaynak

YEREL YÖNETİMLER PROGRAMINI İLK ÜÇ SIRADA BİTİREN ÖĞRENCİLER

İbrahim Talha Can

Muhammet Güney

İsmihan Sak

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 16 Temmuz 2021, Cuma/ 5 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Simav Meslek Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Kaynak: Habermetre