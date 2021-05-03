DoubleTree By Hilton Van Oteli üç kıtanın birincisi seçildi

DoubleTree By Hilton Van Oteli üç kıtanın birincisi seçildi Van'da yıllardır hizmet veren 5 yıldızlı DoubleTree By Hilton Van Oteli; Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'daki oteller arasında müşteri memnuniyeti bakımından en iyi otel seçildi.

DoubleTree By Hilton Van Oteli üç kıtanın birincisi seçildi

VAN - Van'da yıllardır hizmet veren 5 yıldızlı DoubleTree By Hilton Van Oteli; Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'daki oteller arasında müşteri memnuniyeti bakımından en iyi otel seçildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan DoubleTree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü Rıdvan Ensari, üç kıtadaki DoubleTree otellerinde konaklayan misafirlerin memnuniyetinin dile getirildiği anket neticesinde bu belgenin alındığını ifade ederek, "Hilton otellerinde konaklayan misafirler çıkış yaptıktan sonra otomatik olarak kendilerine bir mail gider ve misafirler de oteldeki memnuniyetlerini bu mail aracılığıyla eş zamanlı bizimle paylaşır. Biz buna salt diyoruz. Bu salt değerlendirmelerinde 2021 yılının ilk çeyreğinde Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'daki DoubleTree Hilton otellerinin içinde konaklayan misafirlerinden en yüksek puanı alan otel biz olduk. Dolayısıyla Türkiye'de ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bir otel olarak almaya hak kazandık" dedi.

Aynı belgeyi daha önce sadece bir kere İstanbul'daki Hilton zincirlerinden yine bir otelin aldığını belirten Ensari, "Bu ödülün bir anlamı da bütün dünya kapanırken, büyük bir risk altındayken; buradaki çalışma arkadaşlarımızla birlikte pandemi şartlarında ve beklentilerin çok yükseldiği, hijyen şartlarının ana kriter olarak ön plana çıktığı zor bir dönemde almamız bizim için çok kıymetli. Bu kadar sıkıntılı ve tehlikeli bir ortamda, insanların bu lütfuna layık olmak bizi çok onurlandırdı, çok gururlandırdı. Bu belge, aynı zamanda işimizi doğru yaptığımızın bir kanıtıdır. Zamanlama açısından çok daha kıymetli. Çünkü pandemi şartlarında Avrupa kıtasındaki otelleri de geride bırakarak bu belgeyi alıyoruz. Bunun için çok daha önemlidir" ifadelerini kullandı.

Üç kıtada yaklaşık 2 bin oteli geride bırakarak bu ödülü aldıklarını da sözlerine ekleyen Ensari, "Ben bu kapsamda bu belgeyi almamızda emeği geçen tüm personelimi kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ