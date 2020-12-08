Feryatları yürek dağlamıştı! Dört yaşındaki çocuğu tüfekle vuran maganda yakalandı

Aksaray'da husumetli olduğu aileye tüfekle ateş açarak saldıran ve aileyi vuramayınca araç içerisindeki 4 yaşındaki çocuğu yaralayan maganda, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

5 Aralık tarihinde Pınar Mahallesinde, Kenan Dokuyucu (28) otomobili ile bulvar üzerinde bulunan postaneye fatura yatırmak için durdu. Eşi Goncagül Dokuyucu (25) ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Dokuyucu'yu araçta bırakarak postaneye giden Kenan Dokuyucu, burada sıra beklediği esnada 15 yıl önce kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olduğu Mevlaverdi E. (26) ile karşılaştı.

ANNE BABAYI VURAMAYINCA MİNİK ÇOCUĞA ATEŞ AÇTI

İkili burada tartışmaya başlarken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mevlaverdi E. olay yerine geldiği 68 ABK 970 aracındaki pompalı av tüfeğini alarak Kenan Dokuyucu'nun üzerine ateş açtı. Kenan Dokuyucu vurulmamak için kaçarken, silah seslerini duyarak araçtan inen Goncagül Dokuyucu'yu hedef alan Mevlaverdi E, kadını vuramayınca araçta bulunan 4 yaşındaki Ramazan Dokuyucu'ya ateş açtı. Tüfekle açılan ateş sonucu delik deşik olan araçta bulunan Ramazan Dokuyucu kafasına isabet eden saçmalarla yaralandı.

ANNE VE BABANIN FERYATLARI YÜREKLERİ BURKTU

Oğlunun yaralandığını fark eden anne Goncagül Dokuyucu, kanlar içindeki çocuğunu kucağına alarak dışarıya çıkardı. Kucağına aldığı çocuğun yarasına tampon uygulayan annenin "Ambulans" feryatları ve baba Kenan Dokuyucu'nun "Ramazan" diye dövünerek ağıtlar yakması yürekleri parçaladı. Yaralanan küçük çocuk, ambulansın olay yerine ulaşmasıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"TÜFEKLE BABAMLARI KOVALADI, SONRA GELDİ BENİ VURDU"

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren 4 yaşındaki Ramazan Dokuyucu'nun ise sağlık durumu iyiye gidiyor. Devam eden tedavisinin ardından kendine gelen Ramazan Dokuyucu hayati tehlikeyi atlatırken, şimdi annesi ve babası ile hastaneden taburcu olacağı günü bekliyor. Hastanede yaşadığı olayı anlatan 4 yaşındaki Ramazan, "Tüfekle babamları kovaladı, babamları bıraktı, benim yanıma geldi vurdu. Tüfekle vurdu" dedi.

ÇOCUĞU VURAN MAGANDA OPERASYONLA YAKALANDI

Çocuğu vurduktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışan maganda Mevlaverdi E'nin yakalanması için çalışmalar başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri dün gece şüphelinin saklandığı evi tespit etti. Kurtuluş Mahallesi 3892 Sokak No 26 sayılı ikamete yönelik operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi olayı gerçekleştirdiği suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinin alınması ve işlemleri için gece yarısı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.

"ARACI BOŞ SANDIM, ÇOCUĞU VURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM"

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Mevlaverdi E, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Mevlaverdi E, niyetinin kötü olmadığını iddia ederek, "Çocuğun arabada olduğunu bilmiyordum. Bilsem sıkar mıyım küçücük çocuğa. Vurmak istesem Kenan'ı vururdum. Arabadan indiğinde Selçuk ile Kenan'ı indirirdim. Çocuğu görmedim. Pişmanım, çocuk için pişmanım. Çocuğun olduğunu bilmiyordum. Arabayı boş sandım. Niyetim kötü olsaydı onlar iner inmez Kenan ile Selçuk'u yatırırdım. Niyetim kötü değildi, mala zarar vermekti" şeklinde konuştu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Mevlaverdi E. Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı