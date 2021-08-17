DÖNÜŞÜM KONUTLARI SAHİPLERİNİ BULDU!

Eklenme tarihi 17 Ağustos 2021ABONE OL DÖNÜŞÜM KONUTLARI SAHİPLERİNİ BULDU!

Eklenme tarihi 17 Ağustos 2021

ABONE OL DÖNÜŞÜM KONUTLARI SAHİPLERİNİ BULDU! 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yılında Esenler'de tarihi bir gün yaşandı. İlçede riskli durumdaki binalarda oturan hak sahibi vatandaşlar, Esenler'in tarihini ve talihini değiştiren kentsel dönüşüm projesi kapsamında yeni, güvenli, akıllı ve yeşil ile iç içe, ferah konutlarına kavuşmak için kura çekilişine katıldılar.

Eski Metris Kışlası'nın olduğu askeri alanda yer alan Esenler Rezerv Yapı Alanı 1. Etap 1. Kısımda bulunan 531 konutun kura çekiliş töreni, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun konutların bulunduğu alanda yaptığı basın toplantısının ardından başladı.

İSTANBUL'DA 1, 5 MİLYON KONUT YENİLENMELİ! Göksu, basın toplantısında olası İstanbul depremine karşı İstanbul'da ve Esenler'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi. İstanbul'da 1 buçuk milyon konutun yenilenmesi, 300 bin bağımsız bölümün ise acilen dönüşmesi gerektiğini söyledi. İBB'nin 2 buçuk yılda deprem çalıştayı ve kentsel dönüşüm için internet sitesi dışında bir proje geliştirmediğini belirten Göksu, "Onlarca çalıştay yapılsa çıkacak sonuç şu: Yapı stokunuzu yenileyin! İstanbul'da AK Parti döneminde çalışmalar yapıldı zaten, önemli olan yapı stokunu yenilemek" dedi. İBB Başkanı İmamoğlu'nu, İstanbul için verdiği kentsel dönüşüm sözünü tutmamakla eleştiren Göksu, "İmamoğlu, '150 bin konut üreteceğiz' diyordu. 2 buçuk yıl oldu, 20 bin konut nerede? İBB, 289 milyar bütçesinden sadece 257 milyon bütçeyi deprem için ayırmış" ifadelerini kullandı.

56 BİN KONUT YENİLEDİK Türkiye'nin ilk "Akıllı ve Güvenli Şehri" Esenler'deki yeni konutların önünde, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatan Göksu, "Esenler'de dönüşmesi gereken 98 bin 160 konutun 56 binini yeniledik, dönüşecek 42 bin konutumuz kaldı. 42 bin konutun da birinci etapta 16 bin 500'ünü yenileyip transfer ediyoruz. Bu konutların da sokak sokak plan projeleri belli" dedi.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 33 METREKARE İlk kura çekiminin ardından daha da hızlanarak riskli yapıların transferinin bir an önce tamamlanması için çalışacaklarını söyleyen Göksu, "Bu bölgede şu anda 6 bin 800 civarında konut üretiliyor. Bunların 3 bin 800 tanesinin ihale aşamaları ve tapuları bitti. Harcadığımız yaklaşık miktar 1, 8 milyar TL. Konutlarımız çok şükür bitti. Bugün ilk etabın kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bundan sonra da iki, üç ya da dört ayda bir sürekli kuralar çekerek hak sahiplerine teslim ederek riskli yapıların dönüşümü hızlandırıp transfer edeceğiz. Konutları yenilerken aynı zamanda şehri de yeniliyoruz. Plan lejantları nasıl ise o şekilde bırakıyoruz. Burada bulunduğumuz alan, aynı zamanda Türkiye'nin Akıllı Kent Uygulama Merkezi'dir. Esenler, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Teknokent ilan edilmiş ilk şehridir. Bu şehirde kişi başına düşen yeşil alan 33 metre, sadece aktif park alanlarını saydığımızda 18 metredir. Her daire çapının içerisinde bütün donatıları ulaşabiliyorsunuz. Donatılara ulaşmak, maksimum 400 metre" diye konuştu.

YIL SONUNDA ÇOCUK SESLERİ YANKILANACAK Hedefimiz yıl sonuna kadar konutları teslim edip, yeşil alanları çocuk sesleriyle doldurmak diyen Başkan Göksu, şu sözleri söyledi:

"Bu bölge, örnek Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'dır. Projeyi Çevre Şehircilik Bakanlığı'mız ile beraber uygulatmacımız TOKİ ile birlikte yapıyoruz. Bugün kuraları çekerek hak sahiplerine konutlarını vereceğiz, daha sonra tapu işlemleri devam edecek ve inşallah yıl sonu gelmeden de bu gördüğünüz alanlarda yaşam başlayacak. Bu gördüğümüz alanlarda, parklarda çocuklarımız cıvıl cıvıl oynayacak. Biz tedbirimizi alıyor, elimizden geleni yapıyoruz. Gayreti göstermekle mükellefiz, dönüşümü gerçekleştirmek için hangi riske girilmesi gerekiyorsa bunların hepsini eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. 'Laf değil iş yap, çalıştay değil konut yap' diyoruz. "

KURALAR ÇEKİLDİ, KONUTLAR BELİRLENDİ Göksu, konuşmasının ardından basın mensuplarına örnek daireyi gösterdi. Basın toplantısından sonra 531 Esenlerli hak sahibi, 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde bulunan Gençlik Merkezi'nde noter huzurunda heyecan dolu bir kura çekilişine katıldı. Gün boyu süren kura çekilişinin ardından konutları belirlenen vatandaşlar, yeni ve güvenli evlerine kavuşmanın heyecanını yaşadılar. Olası İstanbul depremine karşı güvenli, geniş donatı alanlarına sahip, yeşil ile bütünleşmiş, yatay mimari üslubunda, akıllı ve güvenli şehir konseptinde inşa edilen daireler, yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek. Daireler, 80 ile 125 metrekare arasında değişiyor.

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Kaynak: Habermetre