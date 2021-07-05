Dönüşleri muhteşem oldu! Ünlü şarkıcılar sahnede...
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Dönüşleri muhteşem oldu! Ünlü şarkıcılar sahnede...

Dönüşleri muhteşem oldu! Ünlü şarkıcılar sahnede...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Rötarlı kutlamaBeşiktaş kulübünün Ankara'daki "Şampiyon Sensin" gecesinde konser veren Gülşen, "Hem bir Beşiktaşlı olarak, hem de 1.5 yıl sonra sahnede olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum" dedi.

Rötarlı kutlama

Beşiktaş kulübünün Ankara'daki "Şampiyon Sensin" gecesinde konser veren Gülşen, "Hem bir Beşiktaşlı olarak, hem de 1.5 yıl sonra sahnede olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum" dedi.

Senfonik konser

Simge, sevenleriyle Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda buluştu. Şarkıcıya sahnede Musa Göçmen Senfoni Orkestrası eşlik etti. Ünlü popçu konser sonunda "Bu alkışlar benim ne kadar doğru yolda olduğumun göstergesidir" diyerek dinleyicilere teşekkür etti.

Fatih Ürek, 10 ay sonra ilk konserini Bodrum Yalıkavak'taki Mücver Restoran'da verdi: "İlk defa sahneye çıkıyormuş gibi hissettim."

Ziynet Sali, Çırağan Palace Kempinkski'de sahneye çıktı: "İşte ait olduğum yer!"

Bodrum'daki Günay Restoran'da sahne alan Cenk Eren, alkış istedi: "Şarkı söylemeyi unuttuk. Bizi biraz alkışlar mısınız?"

Merve Özbey konser serisinin açılışını Bursa'da yaptı. Şarkıcı, Makara Bademli adlı mekanda sahneye çıktı.

Çeşme Tren Port'ta sahneye çıkan Hande Ünsal, "Pandemi sürecinde yaptığım 6 şarkıyı ilk kez seyircilerle göz göze seslendirdim" dedi.

Bodrum'daki Küfe adlı mekanda sahneye çıkan Yeşim Salkım'ı dinleyenler arasında teyzesi Nermin Salkım da vardı. Salkım, "Bana Ellerini Ver" şarkısını teyzesiyle söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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