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Adı birçok suç dosyasında geçiyordu! Ümit Yalçın'a İspanya'da kanlı pusu

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Adı birçok suç dosyasında geçiyordu! Ümit Yalçın'a İspanya'da kanlı pusu Haber Videosunu İzle
Adı birçok suç dosyasında geçiyordu! Ümit Yalçın'a İspanya'da kanlı pusu
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Türkiye'de adı birçok organize suç ve uyuşturucu dosyasına karışan ve yurt dışında kaçak olarak yaşayan Ümit Yalçın, İspanya'nın Malaga şehrindeki bir restoranın terasında ikisi kadın 3 kişiyle birlikte yemek yerken silahlı saldırıya uğradı. İki saldırganın silahından çıkan kurşunlarla yüzünden ağır yaralanan Yalçın hastaneye kaldırıldı. Yalçın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Türkiye'de adı çeşitli organize suç ve uyuşturucu soruşturmalarına karışan Ümit Yalçın, İspanya'nın Malaga kentinde silahlı saldırıya uğradı. Bir restoranın terasında ikisi kadın üç kişiyle yemek yediği sırada gerçekleşen olayda, iki saldırgan Yalçın'a ateş açtı.

YÜZÜNDEN VURULDU

Yüzünden vurularak ağır yaralanan Ümit Yalçın, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yalçın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için İspanyol polisi geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: Haberler.com
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