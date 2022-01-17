DEMİRÖZÜ, BAYBURT (İHA) - Donan baraj gölünün manzarası kartpostallık görüntü oluşturdu

Çocuklar donan baraj gölü üzerinde yürümenin tadını çıkardı

BAYBURT - Bayburt'un Demirözü ilçesinde bulunan ve yaz ayında ilçe nüfusunun 15 katı turist ağırlayan Demirözü Barajı'nın yüzeyi tamamen dondu. İki dağ arasında gökyüzündeki bulutların buza yansıdığı gölün manzarası kartpostallık görsel oluşturdu. Çocuklar buz tutan göl üzerinde yürüyüş yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Bayburt'ta geceleri eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Demirözü Barajı buz tuttu. Demirözü ilçesi sınırları içerisinde bulunan 63 milyon metreküp su kapasiteli, 24 bin metrekarelik alana sahip Demirözü Baraj Gölü dondu. Yaz aylarında yaklaşık 15 bin hektarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan baraj gölünde, balık kafesleri buz kütlesinin içinde kaldı.

Baraj gölüne gelen ziyaretçiler, buzla birlikte oluşan muhteşem manzarayı cep telefonlarıyla görüntülü bağlantı yaparak başka şehirlerde yaşayan Bayburtlu akrabalarına izlettirmeyi ihmal etmediler.

Demirözü Baraj Gölü'nün çok güzel bir hal aldığını belirten vatandaşlar, "Hava çok soğuk ama manzara süper. Göl tamamen donmuş. Burası yazı ayrı kışın ayrı bir güzel yer. Çok sayıda misafir ağırlıyor" ifadelerine yer verdiler.

Buz tutan gölü droneyle görüntüleyen Erdinç Yaya ise, "Boş zamanlarımda Bayburt'un değişik yerlerini gezip, görüntülüyorum. Demirözü'de buz tutan manzarasıyla muhteşem olmuş. Bayburtlu gezgin olarak çok güzel bu yerleri tavsiye ediyoruz" dedi.

Buz tutan göl üzerinde yürüyüş yapıp kışın keyfini yaşayan çocuklar ise oldukça mutlu oldu. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar buz üzerinde dakikalarca eğlendi.

"Yazın ilçe nüfusunun 15 katı turist ağırladı"

Dağların arasında 1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası Demirözü Baraj Gölü, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması için yapılan Demirözü Barajı turizme büyük katkı sağlıyor. Gölde sefer yapan 'Diriliş' adlı tekne sayesinde geçtiğimiz yaz 9 bin 247 kişi olan ilçe, nüfusunun 15 katı turist ağırlandı. Türkiye'nin sulama amaçlı yapılan en büyük barajlarından olan 1700 rakımlı Demirözü Barajı'nda 2017 yılında 'Diriliş' adı verilen tekneyle düzenlenmeye başlanan turlar, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti. Adeta turist patlaması yaşanan ilçeyi bu sene yaklaşık 40 bin kişi ziyaret ederek tekneyle tur attı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Lori Çayı üzerinde sulama amaçlı inşa edilen ve 2015 yılında su tutmaya başlayan Demirözü Barajı'nda belediyenin kendi imkanlarıyla çeşitli turizm aktiviteleri de zaman zaman yapılıyor.