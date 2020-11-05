Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti

ABD Başkanlık seçimlerinde son düzlüğe girilirken, olası senaryolar da netleşmeye başladı. Michigan'ı kazanarak önemli bir avantaj elde eden Demokratların adayı Joe Biden, Nevada'yı kazanırsa ABD'nin yeni başkanı olacak. Mevcut başkan Donald Trump'ın yeniden başkan olabilmesi için Nevada, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia'yı kazanması gerek.

ABD'de 100 milyondan fazla vatandaş koronavirüs nedeniyle posta yoluyla oy kullandı. Bu durum sonuçların açıklanmasını geciktirirken, Demokratların başkan adayı Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı mevcut Başkan Donald Trump arasında kıyasıya bir çekişme yaşandı.

BİDEN NEVADA'YI KAZANIRSA BAŞKAN OLACAK

Oyların büyük kısmının sayıldığı ABD'de oy sayımına devam eden 4 eyalet yeni başkanın kaderinde etkili olacak. Michigan'ı kazandıktan sonra delege sayısını 264'e yükselten Biden, yaptığı konuşmada seçimi kazanan taraf olacaklarını belirtirken, Beyaz Saray ile arasında sadece Nevada kaldı. Biden bu eyaleti de kazanırsa ihtiyacı olan 6 delegeyi hanesine yazdıracak ve ABD'nin yeni başkanı olacak.

NEVADA'DA İBRE DÖNERSE TRUMP AVANTAJ SAĞLAYACAK

Mevcut duruma bakıldığında Biden koltuğa yakın isim olarak görülürken, Trump'ın da şansı hala devam ediyor. Nevada'da şimdiye kadar oyların yüzde 75'i sayılırken, Trump burada 8 bin oy farkıyla geride gözüküyor. Mevcut başkan burada geriden gelerek öne geçerse başkanlığını korumak adına büyük bir adım atmış olacak ve kalan eyaletlere avantajlı girecek.

TRUMP 3 EYALETTE ÖNDE GÖZÜKÜYOR

Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia'da oyların büyük bir kısmı sayılırken, bu eyaletlerde Trump yarışı önde götürüyor. Trump, Nevada'yı kazanması durumunda bu eyaletlerde de büyük ihtimalle önde gelecek ve başkanlık koltuğunu koruyacak.

BİDEN NEVADA'YI KAYBEDERSE BAŞKAN OLMAK İÇİN BAŞKA BİR EYALET KAZANMALI

Şu an avantajlı durumda görünen Biden, yaklaşık olarak 8 bin oyla önde olduğu Nevada'yı kaybederse işi zora sokacak. Biden'ın Nevada'yı kaybetmesi durumunda az farkla geride olduğu Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia'dan birini kazanmak zorunda kalacak.

NEVADA'DA SON DURUM

(Sayılan oy oranı %75/ Delege Sayısı 6)

Joe Biden: %49,3(588.252)

Donald Trump: 48,7 (580.605)

PENSİLVANYA'DA SON DURUM

(Sayılan oy oranı %89/ Delege Sayısı 20)

Donald Trump: %50,7 (3.215.983)

Joe Biden: %48,1 (3.051.565)

KUZEY CAROLİNA'DA SON DURUM

(Sayılan oy oranı %94/ Delege Sayısı 15)

Donald Trump: %50,1 (2.732.084)

Joe Biden: %48,7 (2.655.383)

GEORGİA'DA SON DURUM

(Sayılan oy oranı %98/ Delege Sayısı 16)

Donald Trump: %49,7 (2.428.225)

Joe Biden: %49,1 (2.399.704)