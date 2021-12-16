Doların 15 TL'yi geçmesinden sonra Aysun Kayacı ismi Twitter'da TT oldu - Haberler Magazin
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Doların 15 TL'yi geçmesinden sonra Aysun Kayacı ismi Twitter'da TT oldu

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Dolar kurunun TL karşısındaki yükselişi devam ederken bir döneme damga vuran isimlerde Aysun Kayacı enteresan bir şekilde sosyal medyada TT listesine girdi. Doların yükselişinden dert yanan sosyal medya kullanıcıları Aysun Kayacı'nın "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözünü hatırlatarak göndermede bulundu.

Bugün tüm gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararında olacak. Merkez'den 100 baz puanlık faiz indirimi beklenirken, dolar güne 14.85 liradan başladı. Sabah saatlerinde 15.25 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Euro da 17.20 liranın üzerine çıktı.

DOLAR REKOR KIRDI, AYSUN KAYACI TT OLDU

Sosyal medyada da gündem olan konuyla ilgili farklı başlıklarda etiketler TT listesine girdi. Bunlarda en dikkat çekeni ise Aysun Kayacı oldu. Dolardaki yükselişle Aysun Kayacı arasındaki bağlantıyı kuramayanlar başlığa tıkladıktan sonra meselenin aslını anladı. Şöyle ki Aysun Kayacı hatırlanacağı üzere yıllar önce bir televizyon programında "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" ifadelerini kullanmıştı. O dönem de büyük yankı uyandıran bu sözler, aradan yıllar geçmesine rağmen hala zaman zaman gündem olabiliyor.

Doların 15 TL'yi geçmesinden sonra Aysun Kayacı ismi Twitter'da TT oldu

YAPILAN YORUMLAR BOMBA

Bugün de doların 15 TL'yi geçmesi sonrası Aysun Kayacı'nın o sözü sosyal medyada yeniden gündem oldu. Aysun Kayacı'nın fotoğraflarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları "Aysun Kayacı meğer sen ne akıllı insanmışsın da değerini bilemedik", "Bugün de Aysun Kayacı'nın tespitinde ne kadar haklı olduğunu bilerek güne başladım" şeklinde notlar düştü.

İşte yapılan paylaşımlardan bazılar;

Türkiye'de bir ilk! bu kadar güzel bir kadın bedeniyle değil de haklı sözleriyle hafızalara kazındı.

- Aysun Kayacı demokrasinin kara deliğini ilk keşfeden ama kıymeti sonradan anlaşılan ünlü düşünür, filozof, yüce insan... Kıymetini çok geç anladık.

- Ölmeden kıymeti anlaşılan tek insan Aysun Kayacı

- Aysun Kayacı benim dağdaki çobanla oyum bir olamaz dediği için o gün seni çok eleştirdik. Bugün çok iyi anlıyoruz. Yurttaşlar Olarak senden özür dileriz.

- Aysun Kayacı haklıydı diyen kimler varız?

- Aysun Kayacı o kadar haklıydı ki kıymetini bilemediler...

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Yorumlar (6)
Ütopik Yorumcu:ne hayrıda olmuş konuşmuş piyasa malı başka bir şey değiller insanların servetleriinden faydalanan tipler Cevap Yaz 41 14 Yayından Kaldır
Doğuş:Japonyada liseyi bitirmeyene oy kullandırtmıyorlar. Sebebi kendi eğitimini tamamlayamamış birinin başkalarının geleceği hakkında söz sahibi olamaz Cevap Yaz 12 58 Yayından Kaldır
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ :Saygı değer güzel İnsan Cevap Yaz 11 29 Yayından Kaldır
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