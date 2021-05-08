Doğu Karadeniz'in en fazla vaka görülen ilinde semt pazarı sevinci
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Doğu Karadeniz'in en fazla vaka görülen ilinde semt pazarı sevinci

Doğu Karadeniz'in en fazla vaka görülen ilinde semt pazarı sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz'de vakaların en yüksek olduğu illerin başında gelen Giresun'da Covid-19 tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra açılan ilk pazar yeri biraz olsun hem vatandaşı hem de pazarcı esnafını sevindirdi.

Doğu Karadeniz'de vakaların en yüksek olduğu illerin başında gelen Giresun'da Covid-19 tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra açılan ilk pazar yeri biraz olsun hem vatandaşı hem de pazarcı esnafını sevindirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Pazar Yerleri' genelgesine göre 8 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri hizmet vermeye başladı. Genelge kapsamında Giresun'da ilk olarak Gemilerçekeği Mahallesi'nde cumartesi pazarı açıldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında açılan pazar yerleri hem vatandaşı hem de pazarcı esnafını biraz olsun sevindirirken, çok az sayıda pazarcı esnafının tezgah açtığı pazara vatandaşlarda yasak kapsamında pek fazla yoğunluk göstermedi. Alışveriş için gelen vatandaşlar ise fiyatlardan memnun olduklarını söylediler.

Pazarcı Ali Özaydın, "Uzun süredir yasak nedeniyle pazara çıkamıyorduk. Elimizdeki mallar çürümeye başlamıştı zaten bir kısmı da bozuldu ancak en azından elimizdeki ürünleri satmaya başladığımız için memnunuz. Şuanda elimizdeki ürünler gayet uygun fiyata satılıyor. Kuru soğan 1,5, patatesi 2 liraya alabiliyorsun. Yeni ürün almadım çünkü pazarın ne olacağını bilemiyorduk" derken, yaklaşık 35 yıldır pazarcılık yaptığını belirten Hasan Uzun da, "Vatandaşımız her zaman sebzenin, meyvenin en ucuzunu pazardan alıyordu. Marketlerde iki katına aldığımız ürünü pazarda yarı fiyatına bulabiliyorsun. Şuanda da 3,4 liraya pazarda meyve var. Marketlerde ise 7-8 lira. Yasakların ardında ilk defa pazar açıldığı için pazarcı esnafı da vatandaş da ne olacağını bilmediği için çok yoğunluk görülmüyor ama yine de tezgahını açan da pazara gelen de memnun oldu" dedi.

Pazara alışveriş için gelen vatandaşlar ise marketlere göre sebze ve meyve fiyatlarını çok uygun bulduklarını ifade ettiler. - GİRESUN

Doğu Karadeniz'in en fazla vaka görülen ilinde semt pazarı sevinci
Doğu Karadeniz'in en fazla vaka görülen ilinde semt pazarı sevinci
Doğu Karadeniz'in en fazla vaka görülen ilinde semt pazarı sevinci
Doğu Karadeniz'in en fazla vaka görülen ilinde semt pazarı sevinci
Doğu Karadeniz'in en fazla vaka görülen ilinde semt pazarı sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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