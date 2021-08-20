Doğan'dan kurumsal bilgilendirme ve veda

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı. Doğan, kurumsal faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunarak Erzincan'a veda etti.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Muammer Doğan, kurumsal faaliyetler hakkında şu bilgilendirmelerde bulundu:

"Sabancı Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü: 1989 yılında Sabancı Vakfı tarafından yaptırılarak (Mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 25 Ağustos 1989 tarihinde hizmete açılan kuruluş 19.06.2015 tarih 95857 sayılı bakanlık oluru ile 50 kapasiteli refakatsiz çocuklar için Sabancı Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Kuruluşumuz halen aynı amaçla hizmetlerine devam etmektedir. Ağustos 2021 itibariyle 38 refakatsiz çocuk kuruluşta hizmet almaktadır.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü: Ekin, Başak ve Kardeşler çocuk evleri olmak üzere 3 evde, 13-18 yaş aralığında ki çocuklara hizmet vermektedir. Ağustos 2021 itibariyle 18 çocuk hizmet almaktadır.

Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü: Ağustos 2021 itibariyle 36 çocuk hizmet almaktadır.

100. Yıl Atatürk Huzurevi Müdürlüğü: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş tarafından yaptırılan huzurevinin intifa hakkı 1999 yılında (Mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 13.02.1990 da hizmete açılan kuruluşun kapasitesi 84'tür. Kuruluşa 60 yaş üstü günlük aktivitelerini yerine getirebilen yaşlılarımız ile rehabilitasyona ihtiyacı olan yaşlılarımıza hizmet vermektedir. Ağustos 2021 itibariyle kuruluşumuzda 56 yaşlımıza hizmet verilmektedir.

Refahiye Huzurevi: Huzurevi 18.10.2016 tarihinde E. 108459 sayılı bakanlık onayı ile hizmete açılmıştır. 50 kişilik kapasitesi olup Ağustos 2021 itibariyle kayıt yapılmış 35 yaşlımıza hizmet verilmektedir.

Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü ve Umut Evi: Öncesinde 75. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak hizmet verirken 2014 Ağustos ayından itibaren yeni binasında Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kuruluş 60 kişi kapasiteli olup, ayrıca Kuruluşumuza bağlı 6 kapasiteli bir Umut Evi bulunmaktadır. 6 engelli Umut Evi olmak üzere toplam 59 engelli çocuğumuza hizmet vermektedir.

Özel Bakım Merkezi: İlimizde Özel Polican24, İnci Anadolu ve Elif Eren olmak üzere üç adet özel bakım merkezi bulunmaktadır.

Özel Can24 Bakım Merkezi: 22 engelliye hizmet verilmektedir.

İnci Anadolu Özel Bakım Merkezi: 51 engelliye hizmet verilmektedir.

Elif Eren Özel Bakım Merkezi: 34 engelliye hizmet verilmektedir.

Kadın Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi için çocukları ile geçici olarak barınmalarını sağlayacak Kadın Konukevi 01.03.2011 tarihinde hizmete açılmış olup, 05.04.2018 tarihinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü oluru ile Kadın Konukevi kapasitesi 12'den 15'e çıkarılmıştır. Ağustos 2021 itibariyle 2 kadın kuruluşumuzda kalmaktadır.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü: Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmektedir. 2020 yılında 1707 kişiye 3355 hizmet modeli, 2021 (Ocak-Ağustos) yılında 836 kişiye 1615 hizmet modeli uygulanmıştır. Ağustos 2021 itibariyle 118 kişiye 200 hizmet modeli uygulanmıştır.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü: Merkezde şehit yakınları ve gazi işlemleri, evde bakım hizmetleri, boşanma süreci ve danışmanlığı, evlilik öncesi ve koruyucu aile eğitimleri, çocuk bakım eğitimleri, sosyal ve ekonomik yardımlar gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ayrıca Tercan Sosyal Hizmet Merkezi hizmete başlamış olup Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli İlçelerinin işlemlerini yürütmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Diğer Faaliyetleri

Koruyucu Aile: Ağustos 2021 itibariyle 43 koruyucu aile yanında 55 çocuk kalmaktadır. Ağustos 2021 ödemesinde 98.409,00 TL koruyucu aile ödemesi yapılmıştır.

Evlat Edindirme: Ağustos 2021 tarihine kadar toplamda 15 evlat edindirme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Evde Bakım: Tam teşekküllü hastaneden alınan heyet raporu engel durumunda Ağır Engelli ibaresinde EVET yazılı olan, hane halkı gelir hesaplamasında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3'sinden az olan engelli için bakıcıya evde bakım ücreti ödemesi yapılır. Ağustos 2021 yılı ayı itibariyle 2006 engelli için 3.589.973,00 TL ödeme yapılmıştır.

Engelli Kimlik Kartı: Ağustos 2021 itibariyle İlimizde ikamet etmekte olan 5301 engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı verilmiştir.

Sosyal Ekonomik Destek Ödemesi (SED): Ağustos 2021 ayında 316 kişiye 402.506,00 TL sosyal ekonomik destek ödemesi yapılmıştır.

Doğum Yardım Ödemesi: Mayıs 2015 tarihinden Ağustos 2021 tarihine kadar 16.388 aileye 6.985.197,00 TL doğum yardımı ödemesi yapılmıştır.

Ücretsiz Seyahat Ödemesi: Ücretsiz seyahat için Erzincan Belediyesine 2021 yılı içerisinde toplam 509.600,00 TL doğum yardımı ödemesi yapılmıştır.

Şehit ve Gazi İşlemleri: İşe girmek için 126 müracaattan 101 kişi işe yerleştirilmiş, 2 kişinin işlemi devam ediyor, 23 kişinin başvurusu reddedilmiş ve 3 kişinin ise ataması Bakanlık tarafından iptal edilmiştir. Ücretsiz seyahat hakkı için yapılan 47 müracaattan; 362 kişinin seyahat kartları teslim edilmiştir." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı